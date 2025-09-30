Inteligência Artificial

Periodic Labs: conheça a startup de IA que está atraindo talentos de OpenAI, Google e Meta

Objetivo é desenvolver tecnologia de inteligência artificial para acelerar descobertas científicas, com foco em física e química

A Periodic Labs foi fundada por Liam Fedus, ex-OpenAI, e Ekin Dogus Cubuk, ex-Google DeepMind

A Periodic Labs foi fundada por Liam Fedus, ex-OpenAI, e Ekin Dogus Cubuk, ex-Google DeepMind

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h27.

Em seus esforços para reposicionar a Meta na corrida pela inteligência artificial mais avançada do mundo, Mark Zuckerberg fez uma oferta vultuosa a Rishabh Agarwal, convidando-o para integrar o novo laboratório de IA da empresa, o Meta Superintelligence Labs (MSL), com um pacote milionário de salário e ações. No entanto, embora já fosse funcionário da Meta, Agarwal recusou a proposta para se juntar a uma nova startup do Vale do Silício: a Periodic Labs.

Agarwal é um dos mais de 20 pesquisadores que deixaram suas posições na Meta, na OpenAI ou no Google DeepMind nas últimas semanas para se unir à Periodic Labs. Muitos deles abriram mão de milhões – ou até centenas de milhões – de dólares para fazer essa mudança. O objetivo? Construir uma IA voltada para acelerar descobertas científicas, com foco em áreas como física e química.

Ao contrário das grandes empresas de IA, que buscam criar uma “superinteligência” ou chegar à inteligência artificial geral (AGI), um conceito vago e muitas vezes indefinido, o foco da Periodic Labs é a aplicação prática da IA para impulsionar a ciência.

Acelerar a ciência, não automatizar empregos

“O principal objetivo da IA não é automatizar empregos de colarinho branco [responsáveis por tarefas como as de escritório ou administração], mas acelerar a ciência”, afirmou Liam Fedus, cofundador da startup e ex-pesquisador da OpenAI, responsável pela criação do chatbot ChatGPT. Ele deixou a pioneira da IA generativa em março para fundar a nova startup junto com Ekin Dogus Cubuk, ex-Google DeepMind, o laboratório de IA da gigante da tecnologia.

Embora outras empresas também explorem como a IA pode acelerar descobertas científicas — como o projeto AlphaFold, pelo qual pesquisadores do Google DeepMind foram premiados com o Nobel de Química por avanços com impactos potenciais na descoberta de medicamento —, Fedus acredita que essas iniciativas estão no caminho errado. Para ele, o Vale do Silício está “intelectualmente preguiçoso” e não está focado em impulsionar verdadeiras descobertas científicas.

Com essa abordagem, Fedus, Cubuk e os mais de 20 pesquisadores que se juntaram à Periodics Labs buscam resgatar uma época em que as principais operações de pesquisa da indústria de tecnologia, como as do Bell Labs e da IBM, viam as ciências físicas como uma parte fundamental de sua missão.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialStartupsOpenAIGoogleMetaQuímica (ciência)Física

Mais de Inteligência Artificial

IA não vai substituir agentes de call center tão cedo, diz consultoria

O navegador que faz por você: Opera lança Neon, sua aposta de browser com IA

Liderar sem entender sobre IA virou risco real de demissão, dizem executivos

OpenAI cria equipe de elite com salários de até US$ 325 mil para avaliar IA

Mais na Exame

Brasil

Pacote de segurança de Motta eleva pena para homicídio de policiais e punição contra ‘novo cangaço’

Exame IN

Ninguém está muito otimista com a Ambev. A XP colocou a barra lá embaixo

Minhas Finanças

'Pais de pet' estão dispostos a investir o que for preciso com seus animais, diz pesquisa

Negócios

Em 3 dias o negócio desses amigos lucrou US$130 mil e hoje chega a 7 dígitos: ‘A receita só cresceu’