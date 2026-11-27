A inteligência artificial pode ser utilizada em diferentes etapas da rotina profissional, desde a organização de tarefas até a análise de informações para apoiar decisões. Entre as ferramentas disponíveis, o ChatGPT permite adaptar respostas a diferentes contextos e necessidades por meio de instruções conhecidas como prompts.

A plataforma pode auxiliar na produção de documentos, preparação de reuniões, interpretação de dados e planejamento de projetos. Também permite trabalhar com arquivos e planilhas, dependendo dos recursos disponíveis na conta.

Para aproveitar essas possibilidades, é importante fornecer contexto, explicar o objetivo da atividade e indicar o formato esperado. Confira dez maneiras de utilizar o ChatGPT no trabalho.

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10 maneiras de utilizar o ChatGPT no trabalho

1. Organizar tarefas e prioridades

O ChatGPT pode ajudar a estruturar a rotina profissional, organizar demandas e distribuir atividades conforme prazos e níveis de prioridade.

Prompt: "Atue como meu assistente de organização. Estas são minhas tarefas da semana: [insira as atividades]. Organize as demandas por prioridade, prazo e tempo estimado de execução. Sugira um cronograma de segunda a sexta-feira."

2. Escrever e revisar e-mails

A ferramenta pode auxiliar na elaboração de mensagens profissionais, adaptar o tom de comunicação e revisar textos antes do envio.

Prompt: "Escreva um e-mail para [destinatário] com o objetivo de [explique a finalidade]. Utilize linguagem profissional, cordial e objetiva. Organize as informações de maneira clara e evite repetições."

3. Preparar reuniões

Antes de encontros com equipes, clientes ou gestores, o ChatGPT pode ajudar a organizar pautas, perguntas e assuntos que precisam de discussão.

Prompt: "Crie uma pauta para uma reunião sobre [tema]. Considere que os participantes são [indique o público]. Organize os assuntos por prioridade e sugira perguntas para orientar a conversa e facilitar a tomada de decisões."

4. Resumir documentos e relatórios

Documentos extensos podem ser transformados em resumos com os principais argumentos, informações e conclusões. O usuário pode fornecer o arquivo e especificar quais aspectos deseja destacar.

Prompt: "Resuma o documento anexado, destacando os principais argumentos, dados e conclusões. Organize as informações em uma estrutura objetiva e não acrescente informações que não estejam no material original."

5. Analisar planilhas e dados

Com os recursos de análise de dados, o ChatGPT pode interpretar arquivos, identificar padrões, comparar indicadores e ajudar a organizar informações.

Prompt: "Analise esta planilha e identifique as principais variações nos indicadores. Compare os períodos, destaque resultados que merecem atenção e apresente possíveis explicações. Diferencie os dados observados das hipóteses."

O ChatGPT pode fazer mais do que responder perguntas. Na live da EXAME Saint Paul, entenda como aplicar a inteligência artificial aos desafios do trabalho e desenvolver uma visão mais estratégica sobre a tecnologia.

6. Criar apresentações profissionais

A ferramenta pode ajudar a estruturar apresentações, organizar argumentos e sugerir uma sequência lógica para os slides.

Prompt: "Crie uma apresentação sobre [tema], direcionada a [público]. Organize o conteúdo em dez slides, com título, mensagem principal e informações essenciais de cada página. Utilize linguagem clara e profissional."

7. Planejar projetos

O ChatGPT pode transformar objetivos gerais em etapas de execução, sugerindo cronogramas, entregáveis e pontos de atenção.

Prompt: "Ajude a estruturar um projeto com o objetivo de [descreva a meta]. Divida o trabalho em etapas, indique os principais entregáveis, sugira prazos e identifique possíveis riscos durante a execução."

8. Desenvolver ideias e soluções

Em atividades que exigem criatividade e resolução de problemas, a ferramenta pode apresentar alternativas e diferentes perspectivas sobre uma situação.

Prompt: "Estou enfrentando o seguinte desafio profissional: [descreva o problema]. Apresente cinco alternativas de solução, considerando vantagens, limitações e possíveis impactos de cada uma."

9. Preparar negociações e conversas difíceis

A IA pode ajudar a organizar argumentos, antecipar questionamentos e simular situações de negociação com clientes, fornecedores ou colegas.

Prompt: "Simule uma negociação profissional sobre [assunto]. Assuma o papel da outra parte e apresente possíveis objeções. Depois de cada resposta minha, avalie meus argumentos e sugira maneiras de melhorar a comunicação."

10. Criar planos de desenvolvimento profissional

O ChatGPT também pode funcionar como apoio à aprendizagem, ajudando a organizar estudos e identificar competências que precisam ser desenvolvidas.

Prompt: "Quero desenvolver conhecimentos em [área] para avançar na minha carreira. Crie um plano de estudos de quatro semanas, com conteúdos, exercícios práticos e atividades. Considere minha experiência atual [descreva o nível] e minha disponibilidade de [horas] por semana."

Como utilizar o ChatGPT de maneira mais estratégica?

A qualidade das respostas depende, em parte, das instruções fornecidas. Comandos genéricos podem gerar resultados pouco específicos, enquanto informações sobre contexto, objetivo, público e formato ajudam a direcionar a ferramenta.

Outra possibilidade é utilizar o recurso de personalização e os Projetos do ChatGPT para organizar atividades recorrentes, reunir arquivos de referência e manter instruções relacionadas a determinado trabalho.

Apesar das aplicações, a ferramenta não substitui a revisão humana. Informações, cálculos e recomendações precisam ser verificados antes de utilizados em documentos, apresentações ou decisões profissionais. Também é importante respeitar as políticas de segurança da organização e evitar o compartilhamento de dados confidenciais sem autorização.

O uso profissional da inteligência artificial envolve, portanto, mais do que conhecer comandos. Exige capacidade de formular problemas, avaliar respostas e compreender como a tecnologia pode contribuir para os objetivos de cada atividade.

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