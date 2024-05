OpenAI não copiou voz de Scarlett Johansson para o ChatGPT, diz jornal

No ano passado, quando a OpenAI começou o processo para dar ao ChatGPT uma voz humana, alguns pontos foram mostrados aos interessados: os atores não deveriam ser sindicalizados, deveriam ter entre 25 e 45 anos de idade e suas vozes deveriam ser "calorosas, envolventes [e] carismáticas".

De acordo com o The Washington Post, uma coisa que a empresa de inteligência artificial não solicitou foi que a voz fosse um clone da atriz Scarlett Johansson. Na segunda-feira, o GPT-4o com voz foi suspenso depois que a atriz alegou que a OpenAI havia copiado sua voz depois que ela recusou uma solicitação do CEO Sam Altman para licenciá-la.

A alegação de Johansson, que interpretou uma assistente virtual de IA no filme "Her", de 2013, pareceu ser reforçada por um tuíte enigmático que Altman publicou para saudar uma demonstração do produto. O tuíte dizia, simplesmente, "ela".

Sky é Johansson?

Embora muitos tenham ouvido uma estranha semelhança entre "Sky" e a personagem "Her" de Johansson, uma atriz foi contratada para criar a voz de Sky meses antes de Altman entrar em contato com Johansson, de acordo com documentos, gravações, diretores de elenco e o agente da atriz, informa o jornal.

A agente, que falou sob condição de anonimato, disse que a atriz confirmou que nem Johansson nem o filme "Her" foram mencionados pela OpenAI. A voz natural da atriz soa idêntica à voz Sky gerada pela IA. O agente disse que o nome Sky foi escolhido para indicar um som arejado e agradável.

Relembre o caso

A OpenAI interrompeu o uso de Sky no ChatGPT no domingo, divulgando que houve um longo processo de desenvolvimento de cinco vozes de IA diferentes, lançadas pela primeira vez em setembro.

Em resposta às alegações de Johansson, Altman disse em um comunicado que a OpenAI "nunca teve a intenção" de que a voz de Sky se parecesse com Johansson e que um dublador havia sido escolhido antes de ele entrar em contato com ela.

A alegação de Johansson — de que sua imagem foi roubada sem consentimento — só fez crescer o sentimento de parte do público de que a empresa de IA de extrai conteúdo protegido por direitos autorais para treinar chatbots.