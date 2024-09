Os quatro setores nos quais a IA irá transformar o futuro da humanidade, segundo o CEO do Google

Durante o Summit of the Future, realizado na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, o CEO do Google, Sundar Pichai, detalhou as principais áreas em que a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento global e a sustentabilidade. No evento, que reuniu líderes mundiais para discutir o futuro da tecnologia, Pichai ressaltou quatro maneiras principais pelas quais a IA pode impactar a sociedade de forma positiva. As informações são da Business Insider.

O executivo destacou que, além de impulsionar a ciência e a economia, a IA também pode ser uma ferramenta fundamental no combate aos desafios climáticos e na ampliação do acesso ao conhecimento. Ele defendeu que a IA tem potencial para contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, promovendo um futuro mais equitativo e próspero para todas as nações.

Democratização do conhecimento com IA

Um dos pilares apresentados por Pichai foi o uso da IA para democratizar o acesso ao conhecimento. Ele ressaltou a expansão do Google Translate, que adicionou 110 novos idiomas ao serviço no último ano e está caminhando para oferecer suporte a mil idiomas. A ampliação desse serviço permite que comunidades em diversas partes do mundo tenham acesso a informações e recursos educacionais em suas línguas nativas, facilitando a inclusão digital.

Essa iniciativa se alinha diretamente com os objetivos da ONU de reduzir desigualdades e promover o acesso igualitário à educação e ao conhecimento.

IA e inovação científica

Outro ponto de destaque foi o avanço científico proporcionado pela IA. Pichai mencionou o sucesso da ferramenta Alphafold 3, que ajuda pesquisadores a prever a estrutura de proteínas e outros componentes biológicos. Desde seu lançamento, a ferramenta tem sido utilizada por milhões de pesquisadores em mais de 190 países para fazer descobertas em áreas como tratamentos de câncer e vacinas para doenças como malária.

Essa tecnologia é vista como uma das mais promissoras no campo da biomedicina, permitindo que avanços científicos ocorram de maneira mais rápida e precisa.

Prevenção de desastres climáticos

Pichai também ressaltou como a IA pode ser uma aliada na mitigação de desastres naturais. O sistema Flood Hub do Google já está em operação em 80 países, fornecendo alertas antecipados de enchentes para milhões de pessoas. Além disso, a empresa lançou recentemente o FireSat, uma constelação de satélites capaz de detectar incêndios em minutos.

Essas tecnologias visam aumentar a precisão e a velocidade de resposta em situações de emergência, ajudando a salvar vidas e minimizar os danos causados por desastres naturais.

IA como motor do crescimento econômico

Por fim, Pichai mencionou o impacto econômico da IA, afirmando que ela pode aumentar a produtividade do trabalho e impulsionar o crescimento do PIB global nos próximos anos. A implementação de sistemas de IA pode criar novas oportunidades de emprego e transformar setores industriais, promovendo o desenvolvimento econômico em regiões que atualmente enfrentam dificuldades.