EcoResort na Tailândia é vendido por R$ 3,3 milhões em cripto e terá benefícios Web3: o que é isso?

Famosa por suas praias paradisíacas e a cultura local, a Tailândia se destaca como um dos principais destinos turísticos do sudeste asiático. Agora, a tecnologia blockchain e a Web3 estão chegando para transformar o turismo no local. Um EcoResort na ilha de Ko Pha Ngan foi adquirido por cerca de R$ 3,3 milhões em criptomoedas e integra um projeto que deve aproveitar a tecnologia para trazer benefícios aos empresários e viajantes.

O YWT Ko Pha Ngan é um resort sustentável arquitetado pela Yes We Trust e deve estar pronto para inauguração em 2025. A Dinasty Global AG, empresa do setor cripto com foco no mercado imobiliário, oficializou recentemente a aquisição do resort por 9.569,36 unidades de D¥N, seu token de pagamento proprietário. O valor equivale à aproximadamente R$ 3,3 milhões.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Com o negócio, a Dynasty Global AG terá direito sobre parte da receita gerada pela operação da estância turística. A empresa, sediada em Zug, na Suíça, anunciou que utilizará o fluxo de caixa gerado na operação para alimentar o mecanismo de recompra e queima juntamente com outros empreendimentos.

“Eu participo do Fórum Econômico Mundial desde 2019 e vamos fazendo contatos. Uma dessas pessoas que eu conheci foi o pessoal da YesWeTrust, que tem uma série de projetos interessantes. Dentre esses investimentos deles, é a construção de EcoResorts. O primeiro é da Tailândia, em Kho Phan Gan”, disse Eduardo Carvalho, CEO da Dinasty Global AG.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

O YWT de Ko Pha Ngan, é o primeiro de uma série de 13 resorts ecologicamente sustentáveis arquitetados pela Yes We Trust para diferentes localidades do mundo nos próximos anos. A expectativa, segundo a Dinasty Global Ag, é que a parceria se estenda aos novos projetos do grupo no futuro.

“Nosso acordo foi de 6 milhões de francos suíços, 500 mil em cada unidade que eles vão abrir. Todas elas vão aceitar o D¥N com benefícios. Como a Dinasty é uma empresa conhecida aqui na Suíça isso atrai a comunidade de Web3”, acrescentou Eduardo em entrevista à EXAME.

Conhecida como a "nova fase da internet", a Web3 propõe um acesso descentralizado à internet com a integração de tecnologias como blockchain, criptomoedas, metaverso, NFTs, entre outros.

Além da participação no EcoResort tailandês, a empresa também possui uma unidade hoteleira de alto padrão em Londres, na Inglaterra, assim como um hangar no aeroporto internacional Al Maktoum em Dubai.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok