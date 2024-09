OpenAI deixará de ser sem fins lucrativos e dará participação acionária para Sam Altman

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está desenvolvendo um plano para reestruturar seu modelo de negócios e se transformar em uma benefit corporation, uma entidade com fins lucrativos e foco em responsabilidade social, segundo noticiou a Reuters. Com isso, a empresa não será mais controlada pelo conselho de sua fundação sem fins lucrativos. A mudança é uma forma de atrair mais investidores e aumentar a competitividade da OpenAI no mercado.

A OpenAI continuará mantendo sua fundação sem fins lucrativos, que deverá manter uma participação minoritária na nova estrutura corporativa. Essa reformulação também pode impactar a forma como a empresa gerencia os riscos da inteligência artificial (IA), com uma nova estrutura de governança em discussão.

Sam Altman, CEO da OpenAI, será beneficiado pela primeira vez com participação acionária na companhia. Com o processo de reestruturação, o valor de mercado da OpenAI pode chegar a US$ 150 bilhões, conforme fontes próximas. Além disso, a empresa estaria planejando remover o limite de retorno para investidores, tornando-se ainda mais atrativa.

O plano de reestruturação, revelado pela Reuters, representa uma mudança significativa na governança da OpenAI. O modelo está sendo discutido com advogados e acionistas, e o prazo para sua implementação ainda é incerto. A nova estrutura, segundo especialistas, poderia assemelhar a OpenAI a empresas rivais como a Anthropic e a xAI, ambas registradas como benefit corporations.

Saída de executivos e mudanças internas

O anúncio da reestruturação ocorre em meio a mudanças na liderança da OpenAI. Mira Murati, que ocupava o cargo de diretora de tecnologia, anunciou sua saída da empresa de forma abrupta nesta quarta-feira, 25. Greg Brockman, presidente da OpenAI, também está afastado, reforçando o momento de transição na companhia.

1 /6 Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, anunciou sua saída após seis anos e meio na empresa. (Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, anunciou sua saída após seis anos e meio na empresa.)

2 /6 Murati liderou o desenvolvimento de produtos como o ChatGPT e Dall-E durante seu tempo na OpenAI. (Murati liderou o desenvolvimento de produtos como o ChatGPT e Dall-E durante seu tempo na OpenAI.)

3 /6 Nascida na Albânia, Murati começou sua trajetória acadêmica no Canadá e se formou em Engenharia Mecânica no Dartmouth College. (Nascida na Albânia, Murati começou sua trajetória acadêmica no Canadá e se formou em Engenharia Mecânica no Dartmouth College.)

4 /6 Antes da OpenAI, Murati trabalhou na Tesla como gerente de produto sênior do Model X. (Antes da OpenAI, Murati trabalhou na Tesla como gerente de produto sênior do Model X.)

5 /6 Defensora da regulação da IA, Murati destacou a necessidade de supervisão governamental no setor. (Defensora da regulação da IA, Murati destacou a necessidade de supervisão governamental no setor.)

6/6 Sua saída acontece enquanto a OpenAI busca levantar mais de US$ 6 bilhões, com uma avaliação de até US$ 150 bilhões. (Sua saída acontece enquanto a OpenAI busca levantar mais de US$ 6 bilhões, com uma avaliação de até US$ 150 bilhões.)

A OpenAI foi fundada em 2015 como uma organização de pesquisa em IA sem fins lucrativos. Em 2019, a empresa criou uma subsidiária com fins lucrativos, a OpenAI LP, que atraiu investimentos da Microsoft para financiar suas pesquisas.

A companhia ganhou notoriedade global em 2022 com o lançamento do ChatGPT, uma das aplicações de crescimento mais rápido na história, atingindo 200 milhões de usuários ativos semanais.

Implicações para a segurança da IA

O modelo incomum da OpenAI, que dá à fundação sem fins lucrativos controle total sobre a subsidiária lucrativa, foi originalmente estabelecido para garantir que a missão de desenvolver uma IA segura e benéfica para a humanidade permanecesse no centro das operações da empresa.\

No entanto, a remoção desse controle pode levantar preocupações sobre a capacidade da OpenAI de continuar se responsabilizando pela segurança da IA, especialmente após a dissolução da equipe responsável pelos riscos de longo prazo da IA, no início deste ano.

A reestruturação também ocorre após um dos maiores dramas corporativos do Vale do Silício, em que o conselho da fundação afastou Sam Altman no ano passado. Ele foi reintegrado após cinco dias com forte apoio de funcionários e investidores, levando à reformulação do conselho, que agora é presidido por Bret Taylor, ex-co-CEO da Salesforce.