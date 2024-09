Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) sobem com notícia de potencial fusão

As ações da Cogna e da Yduqs sobem nesta quinta-feira com a notícia de que as duas companhias de educação voltaram a conversar sobre uma potencial fusão. A informação é do Valor Econômico.

Para a XP Investimentos uma fusão traria sinergias significativas para as empresas, em especial na redução de despesas, que poderiam ficar 30% menores.

No entanto, uma tentativa similar há sete anos foi barrada pelo Cade, o que desafia o negócio a sair do papel.

"Consideramos a notícia como um desenvolvimento positivo. As empresas do setor têm demonstrado disposição para discutir uma fusão", escreve o time da Ativa.

A ação da Cogna subia 8,80% para R$ 1,36 às 13h50, mas acumula uma perda de 59,5% no ano. Já os papéis da Yduqs subiam 6,07%, para R$ 9,61, com queda de 55% desde o começo de 2024.