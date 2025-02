OpenAI quer fechar acordo com estúdios de cinema, mas setor está relutante

A OpenAI vem tentando fechar parcerias com grandes estúdios de Hollywood, como Disney, Warner Bros e Universal, para introduzir o uso de sua IA generativa de vídeos, o Sora, na indústria cinematográfica. Mas, apesar das negociações que já duram meses, a criadora do ChatGPT ainda não conseguiu avançar com acordos concretos, segundo a Bloomberg.

O objetivo da OpenAI é convencer os estúdios do potencial criativo e comercial do Sora, oferecendo até mesmo uma versão customizada da tecnologia para auxiliar na produção de animações e efeitos visuais. Para reforçar essa abordagem, o CEO Sam Altman e outros executivos compareceram a eventos em Hollywood logo após o lançamento da ferramenta, em busca de atrair a atenção da indústria.

Muitos executivos reconhecem que a IA pode reduzir custos na produção de filmes. No entanto, os estúdios têm receios sobre como seus dados serão utilizados e temem desagradar sindicatos de roteiristas e atores, que já demonstraram preocupação com o impacto da tecnologia no setor. Em 2023, Hollywood foi paralisada por greves que exigiam que os estúdios garantissem proteção contra o uso indevido de trabalhos criativos por IAs.

A Lionsgate é um dos poucos estúdios que apostaram na IA, fechando um acordo com a startup Runway em setembro. O negócio permitiu treinar modelos com o catálogo da empresa, em troca do direito de utilizar a ferramenta de geração de vídeos da startup no futuro. Algumas companhias analisam parcerias semelhantes, enquanto outras discutem a possibilidade de licenciar conteúdos para treinar modelos de IA em troca de pagamentos milionários.

A OpenAI ainda enfrenta um desafio para convencer Hollywood a embarcar na revolução da IA. O histórico de atrito entre estúdios e plataformas como Google e Netflix, que mudaram o consumo de conteúdo e afetaram a receita da indústria, faz com que os gigantes do cinema hesitem em entregar mais poder às empresas de tecnologia