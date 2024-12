Sora, da OpenAI, parece ter sido treinada com conteúdo de jogos famosos

A OpenAI lançou recentemente o Sora, uma IA geradora de vídeos que pode produzir clipes de até 20 segundos a partir de um texto ou imagem.

Mas ao mesmo tempo em que encantou aqueles que testaram o recurso, o modelo gerou questionamentos sobre o uso de material protegido por direitos autorais, especialmente de jogos, em seu treinamento.

Desde a apresentação do Sora em fevereiro, a OpenAI mencionou que treinou o modelo com vídeos de gameplay como a do jogo Minecraft. Testes feitos com a ferramenta sugerem que conteúdos de outros jogos podem ter sido utilizados. Exemplos gerados incluem clipes similares a Super Mario Bros., Call of Duty e até mesmo a jogos de luta dos anos 1990.

Além disso, Sora parece recriar elementos comuns de transmissões da Twitch, incluindo streamers populares como Auronplay e Pokimane. Essas recriações levantam dúvidas sobre a origem dos dados de treinamento e seu impacto em direitos de imagem.

De acordo com a OpenAI, o Sora foi treinado com dados “publicamente disponíveis” e conteúdos licenciados de bibliotecas como Shutterstock. Porém, especialistas em propriedade intelectual alertam para os riscos legais associados ao uso de conteúdos não licenciados. Treinar modelos de IA geralmente envolve copiar os dados usados no treinamento, o que pode infringir direitos autorais.

Além dos direitos autorais, outros riscos legais envolvem violações de marcas registradas e direitos de imagem de figuras públicas.

As empresas de IA frequentemente defendem que seus modelos criam obras transformativas, protegidas pelo conceito de fair use (uso justo) sob a lei dos EUA. Contudo, a questão permanece incerta nos tribunais, especialmente no caso de obras derivadas de jogos, que envolvem múltiplas camadas de proteção.

Por enquanto, o impacto legal do treinamento de IAs como Sora em conteúdos de jogos permanece incerto. Contudo, com processos já movidos contra outras empresas de IA, como Microsoft e Midjourney, a indústria pode enfrentar precedentes significativos nos próximos anos.