ChatGPT: conheça a inteligência artificial capaz de escrever artigos, roteiros e músicas

Depois da onda de inteligências artificiais (IA) capazes de criar imagens, retratos e reimaginações artísticas apenas com uma sugestão escrita, um novo experimento tem permitido perguntar e obter respostas complexas apenas com um comando de texto - quase como uma Alexa que responde escrevendo.

Chamado de ChatGPT, a novidade é um chatbot com IA de "Aprendizado por Reforço com Feedback Humano", desenvolvida pela OpenAI, empresa de Elon Musk também responsável pelo gerador de arte AI Dall-E.

Para responder as diferentes perguntas e simular uma conversa, a IA usa uma vasta quantidade de fontes de dados e textos e espera do usuário a confirmação de que fez o trabalho correto. Assim, diferente das ferramentas tradicionais de buscas - como o Google -, o ChatGPT precisa que a interação seja em forma de bate papo.

O objetivo, segundo seus criadores, é o de reproduzir cada vez mais os modelos de interação humana. Os resultados das pesquisas são respostas concisas e adaptadas ao interesse de cada usuário e, de acordo com os pesquisadores, quanto mais interação com humanos, mais o sistema deve saber trazer respostas que fazem sentido. É por isso que a página do ChatGPT incentiva o diálogo.

De acordo com a OpenAI, a ferramenta pretende "criar um modelo de recompensa para aprendizado por reforço". Para isso, a empresa explica que treinou "um modelo inicial usando um ajuste fino supervisionado: treinadores humanos de "inteligência artificial".

Além de interagir com as pessoas e trazer respostas para perguntas, o sistema é capaz de criar músicas, roteiros, artigos e até poemas. Nas redes sociais, têm viralizado casos de usuários que testaram o potencial de criação da ferramenta, como a possibilidade de criar uma “peça para piano no estilo de Mozart”.

Contudo, a própria OpenAI admite que o sistema ainda pode ser imprecisa em relação as informações que traz. Outro problema do ChatGPT é a confiabilidade: ele não revela a fonte de onde veio a informação e, por vezes, acaba misturando ficção com a realidade.

Se deseja experimentar o ChatGPT, clique no link e siga os seguintes passos:

Clique em "Sing up";

Crie uma conta na opção "Create an OpenAI account";

Informe um e-mail e senha;

O sistema vai enviar um código de confirmação para validar a conta para seu celular;

Clique em "Try it" no topo da tela;

Desafie o o ChatGPT com o assunto que você preferir

É possível pedir que a inteligência artificial crie redações com os últimos temas do Enem, por exemplo. Logo vale arriscar qualquer pedido e ir sugerindo modificações. Tente um texto simples para postar nas redes sociais ou um pequeno código de programação.