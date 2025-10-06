OpenAI, do ChatGPT, se prepara para maior evento com rumores sobre novo navegador

A OpenAI, do ChatGPT, realiza nesta segunda-feira, 6, seu terceiro encontro anual para desenvolvedores, o DevDay 2025, em São Francisco.

O evento, marcado para o Fort Mason, deve reunir mais de 1.500 participantes e promete ser o maior já organizado pela empresa. Devem ser apresentadas novas funcionalidades, demonstrações ao vivo e debates sobre o futuro da inteligência artificial na rotina de desenvolvedores e empresas.

Logo na abertura, por volta de 14h, no horário de Brasília, o CEO Sam Altman fará o discurso principal, transmitido ao vivo no YouTube, segundo o TechCrunch.

A expectativa é que ele apresente anúncios inéditos, mostre casos reais de uso das ferramentas da OpenAI e detalhe como programadores estão usando IA para transformar produtos e serviços.

Estão confirmadas também palestras de nomes do ecossistema de tecnologia, como o prefeito de São Francisco, Daniel Lurie, a investidora Kimberly Tan, da Andreessen Horowitz, e fundadores de startups ligadas à programação assistida por IA.

Além das apresentações, o DevDay trará experiências imersivas.

Entre elas, um mini cinema chamado “Sora Cinema”, que exibirá curtas gerados pelo modelo de vídeo Sora, e uma cabine com um “retrato vivo” de Alan Turing, que interage com visitantes.

No meio da tarde, Greg Brockman, presidente da OpenAI, e Olivier Godement, líder de produto, conduzirão o “Developer State of the Union” para mostrar novas capacidades da plataforma e os próximos passos da empresa para desenvolvedores.

O encerramento ficará por conta de uma conversa de 45 minutos entre Sam Altman e o designer Jony Ive, ex-chefe de design da Apple.

Os dois falarão sobre “o ofício de construir na era da IA” — tema que deve abordar tanto o impacto da tecnologia quanto os desafios éticos e criativos de produtos desenvolvidos com inteligência artificial.

Vem aí o navegador?

Nada foi confirmado pela OpenAI, mas os rumores em torno do DevDay 2025 indicam que a empresa pode apresentar um navegador com inteligência artificial integrada.

O projeto, apelidado informalmente de “Aura” ou “Orla”, é citado por analistas como um passo natural para a companhia, que vem transformando o ChatGPT em um assistente pessoal cada vez mais completo.

Um navegador próprio poderia unificar pesquisa, automação e interação conversacional num único ambiente, ampliando o alcance da OpenAI para além dos chats.

O movimento faria sentido em um mercado onde concorrentes já avançam: o Google adiciona recursos Gemini ao Chrome, a Opera lançou o Neon AI Browser e a Perplexity colocou no ar o Comet, um navegador com assistente embutido.

Além da competição, a questão da privacidade será central. Enquanto rivais enfrentam críticas por rastrear hábitos de navegação para personalizar anúncios, espera-se que a OpenAI diferencie seu produto com mais controle para o usuário. O navegador também poderia servir de plataforma para o dispositivo de IA que Altman desenvolve com Ive, integrando voz, buscas e aplicativos em um ecossistema único.

Se isso se confirmar, o anúncio de um navegador com IA será um marco comparável ao lançamento do ChatGPT em 2022 e do GPT-4 Turbo no primeiro DevDay, em 2023.

Naquele ano, Altman apresentou sua visão de um “mercado de agentes de IA” com o GPT Store, enquanto em 2024 a conferência teve um tom mais técnico, focado em APIs e voz.

Agora, com a IA mais difundida e concorrentes como Anthropic, Google e Meta disputando espaço junto a desenvolvedores, a OpenAI precisa de produtos de impacto para manter a liderança e consolidar sua presença no cotidiano dos usuários.