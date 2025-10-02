Elon Musk se torna a primeira pessoa do mundo com fortuna de R$ 2,66 trilhões

Elon Musk atingiu um marco sem precedentes na quarta-feira, 1º, ao se tornar a primeira pessoa na história com uma fortuna de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,66 trilhões), segundo o ranking de bilionários da revista Forbes. O valor foi registrado às 16h30 (horário de Brasília).

A disparada acontece em meio à valorização das ações da Tesla, que subiram quase 4% no dia, adicionando cerca de US$ 9,3 bilhões ao patrimônio de Musk.

Desde abril, quando o empresário anunciou que deixaria seu posto no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) do presidente Donald Trump para se dedicar mais à montadora, os papéis da companhia praticamente dobraram de preço. O ganho levou a fatia de 12% de Musk na Tesla a valer US$ 191 bilhões.

Esse montante não inclui integralmente as stock options concedidas no pacote de remuneração de 2018, que valeriam hoje cerca de US$ 133 bilhões. O benefício foi anulado por um juiz em Delaware em janeiro de 2024, mas Musk recorreu à Suprema Corte do estado. Por isso, a Forbes aplica um desconto de 50% nesse valor ao calcular a fortuna do bilionário.

Além da Tesla, Musk é dono de 42% da SpaceX, avaliada em US$ 400 bilhões em uma oferta privada realizada em agosto. A participação do empresário na companhia espacial está estimada em US$ 168 bilhões.

Já na área de inteligência artificial, ele consolidou em março a fusão da xAI com a rede social X, adquirida em 2022. O negócio deu origem à xAI Holdings, avaliada em US$ 113 bilhões, da qual Musk detém 53%, equivalentes a US$ 60 bilhões.

A fortuna de Musk

A escalada patrimonial impressiona pelo ritmo. Em março de 2020, Musk tinha um patrimônio de US$ 24,6 bilhões. Cinco anos depois, não apenas se tornou o mais rico do planeta, como também acumula marcos inéditos: atingiu US$ 100 bilhões em 2020, superou US$ 200 bilhões em 2021 e alcançou a marca inédita de US$ 400 bilhões em dezembro de 2024.

Agora, a barreira de meio trilhão o coloca a US$ 150 bilhões de vantagem sobre Larry Ellison, cofundador da Oracle e segundo colocado no ranking da Forbes.

O executivo ainda pode aumentar seu patrimônio com o novo pacote de remuneração proposto pelo conselho da Tesla em setembro, que prevê bônus de até US$ 1 trilhão em ações, condicionado a metas de desempenho ambiciosas, como multiplicar por mais de oito vezes o valor de mercado da empresa em dez anos.

Mas, segundo ele, o objetivo vai além do dinheiro. “Não se trata de ‘compensação’, mas de ter influência suficiente sobre a Tesla para garantir a segurança se construirmos milhões de robôs”, escreveu em setembro em sua rede X.