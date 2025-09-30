OpenAI cria equipe de elite com salários de até US$ 325 mil para avaliar IA

A OpenAI anunciou a formação de uma nova equipe chamada Applied Evals, dedicada a ajudar empresas a refinar processos complexos com inteligência artificial, como solicitações de reembolso, migração de código, uso de voz e tarefas que exigem raciocínio em múltiplas etapas.

A área será liderada por Shyamal Anadkat e oferece salários que variam de US$ 255 mil a US$ 325 mil por ano - em reais, valores podem passar de 1 milhão, além de participação acionária.

O termo evals refere-se à avaliação das capacidades dos modelos de IA, o que Anadkat considera “a parte mais crítica para realmente construir produtos de inteligência artificial”.

A mudança no mercado de talentos em IA

Tradicionalmente, o setor de tecnologia buscava engenheiros para treinar e construir modelos de IA. Agora, cresce a procura por profissionais com expertise em áreas específicas, capazes de tornar esses modelos mais úteis em aplicações práticas.

Anadkat afirmou que sua equipe começará com engenheiros generalistas, mas deve incluir especialistas em áreas como engenharia de software e, futuramente, até profissionais de humanidades, caso haja demanda por aplicações em escrita.

A equipe atuará junto a empresas que usam a plataforma de desenvolvedores da OpenAI, ajudando a criar avaliações personalizadas para casos de uso específicos.

Foco exclusivo em clientes corporativos

O Applied Evals terá foco exclusivo em clientes empresariais, separado das operações voltadas ao consumidor final, como aplicativos e consultoria. Trabalhará em conjunto com os times de vendas e negócios para definir prioridades, identificar projetos estratégicos e entender onde os modelos da empresa apresentam desempenho abaixo do esperado.

O setor de IA já tinha engenheiros avaliando se modelos funcionavam bem ou não. Agora, as análises são mais sofisticadas, levando em conta contexto, nuances e a definição de padrões de qualidade específicos.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga