Por dentro do mundo lucrativo, surreal e invisível dos engenheiros de IA

No auge da expansão da inteligência artificial generativa, centenas de milhões de usuários interagem diariamente com sistemas como ChatGPT, Grok e Gemini.

Por trás das respostas fluidas e cada vez mais humanas desses modelos, existem profissionais pouco visíveis: os engenheiros de prompt. Eles são responsáveis por treinar, testar e ajustar cada detalhe do funcionamento das máquinas.

É o caso do Serhan Tekkılıç. Aos 28 anos, enfrentando um período de depressão e insônia que paralisou sua carreira como artística, encontrou na IA uma oportunidade inesperada. A partir de conversas gravadas em turco, ajudava a treinar o chatbot Grok, da xAI de Elon Musk. Em semanas produtivas, Tekkılıç chegou a faturar US$ 1.500. E não é uma situação isolada. Segundo apuração do Business Insider, mais de 60 profissionais relataram experiências semelhantes.

O setor reúne desde estudantes universitários, como Isaiah Kwong-Murphy, que chegou a acumular US$ 50 mil em seis meses de trabalho avaliando respostas de IA, até trabalhadores que conciliam empregos formais com a atividade de anotação, como o guatemalteco Leo Castillo, que recebia cerca de US$ 8 por conversa de 10 minutos em projetos específicos.

Movimento é uma tendência

Casos como esses refletem uma tendência cada vez mais presente. Estudantes, profissionais em transição de carreira e trabalhadores que conciliam outras atividades encontram nesse mercado uma oportunidade. Mas a entrada nesse universo exige preparação.

Para quem busca oportunidades, entender o funcionamento da inteligência artificial, suas limitações e seus potenciais já não é apenas uma questão de curiosidade, mas de sobrevivência profissional.

Aqueles que dominarem esse campo terão condições de expandir sua atuação, ganhar visibilidade em mercados globais e conquistar remunerações compatíveis com o nível de especialização exigido.

Faça parte da futura geração de especialistas em IA

