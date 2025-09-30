Liderar sem entender sobre IA virou risco real de demissão, dizem executivos

A inteligência artificial (IA) está deixando de ser um recurso isolado para se tornar parte da estratégia central de grandes corporações. Especialistas afirmam que a tecnologia não apenas acelera processos, mas transforma a estrutura do trabalho e redefine as competências exigidas de líderes e equipes.

Relatórios de consultorias como a McKinsey projetam reduções de até 30% na força de trabalho em alguns setores, com estruturas hierárquicas mais enxutas e maior responsabilidade concentrada em menos gestores.

Nesse sentido, estudos apontam que a automação não resulta automaticamente em cortes de pessoal na mesma proporção. Em muitos casos, aumenta a complexidade cognitiva das funções, exigindo maior capacidade criativa, visão ética e tomada de decisão refinada.

Competências antes consideradas diferenciais — como fluência em dados, visão digital, curiosidade intelectual e responsabilidade ética — agora são mandatórias para a maior parte dos cargos de liderança.

Segundo executivos do setor, líderes precisam compreender como a IA funciona e como deve ser aplicada, mesmo sem se tornarem especialistas técnicos. O desafio é formar gestores capazes de influenciar, inspirar e tomar decisões com clareza ética, ao mesmo tempo em que dominam conceitos digitais e organizacionais.

Dados da KPMG mostram que quase metade das grandes empresas dos Estados Unidos, com faturamento acima de US$ 1 bilhão, pretende investir ao menos US$ 100 milhões nos próximos 12 meses para implementar IA generativa em larga escala.

O movimento reforça a ideia de que a tecnologia não é apenas uma ferramenta de produtividade, mas um eixo estratégico para organizar equipes, treinar talentos e definir novos padrões de liderança.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

