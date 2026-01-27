Sam Altman, CEO da OpenAI, diz que o ICE foi longe demais

Em mensagem interna publicada na Slack da OpenAI, Sam Altman, CEO da empresa, classificou como “excessivas” as ações de agentes da Immigration and Customs Enforcement (ICE), serviço de imigração dos Estados Unidos, em Minneapolis, e afirmou que é dever dos americanos reagirem a abusos.

A informação foi revelada pela coluna DealBook, do New York Times, na segunda-feira, 26. Altman destacou que há uma diferença entre deportar criminosos violentos e o que chamou de práticas atuais da agência, sem detalhá-las.

“O que está acontecendo com o ICE está indo longe demais”, escreveu. “Parte de amar o país é também resistir a excessos.”

Apesar da crítica ao órgão federal, Altman elogiou o presidente Donald Trump, a quem chamou de “líder muito forte”, e demonstrou esperança de que o diálogo entre o presidente e o governador de Minnesota, Tim Walz, possa resultar em investigações transparentes e reconstrução da confiança pública.

Empresa manterá postura fora de tendências políticas

O CEO ressaltou que a OpenAI não pretende aderir a posicionamentos performáticos ou modismos. Afirmou que a empresa vai continuar se posicionando conforme seus valores, e que a prioridade é “fazer o certo da melhor forma possível”.

A publicação interna recebeu centenas de respostas positivas dos funcionários, segundo o Times, incluindo emojis de coração e agradecimento.

Altman também mencionou ter conversado com membros do governo Trump sobre o caso, como já havia feito no passado, quando foi convidado a participar de discussões com empresários de San Francisco para conter operações imigratórias em larga escala na cidade.