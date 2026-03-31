Inteligência Artificial

O sistema com IA que promete revolucionar a segurança nos aeroportos

A tecnologia cria barreiras virtuais e alerta pilotos sobre riscos, ampliando controle em pousos e decolagens

O uso de recursos baseados em inteligência artificial para criar barreiras virtuais. (Kevin Carter / Colaborador/Getty Images)

O uso de recursos baseados em inteligência artificial para criar barreiras virtuais. (Kevin Carter / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h28.

Uma tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira Motiva tem sido aplicada em aeroportos do país com o objetivo de ampliar a segurança em operações de pouso e decolagem. 

O sistema, chamado RIVB (Runway Incursion Virtual Barrier), utiliza recursos baseados em inteligência artificial para criar barreiras virtuais que evitam a presença indevida de obstáculos nas pistas, uma das principais causas de incidentes na aviação.

O funcionamento do RIVB está apoiado na capacidade de monitoramento em tempo real, com base no GPS das aeronaves. 

A tecnologia identifica movimentações e possíveis interferências na pista e emite alertas sonoros e visuais diretamente aos pilotos. O objetivo é prever riscos e permitir decisões rápidas durante momentos críticos das operações aéreas.

Inteligência artificial e novas demandas profissionais

O diferencial do RIVB está na combinação entre baixo custo de implementação e operação anônima, já que depende exclusivamente de dados de geolocalização das aeronaves, sem a necessidade de identificação direta. 

Esse modelo reforça o papel da inteligência artificial como ferramenta estratégica para resolver desafios complexos com eficiência operacional.

A adoção de soluções baseadas em IA na aviação aponta para uma transformação mais ampla no setor, onde a capacidade de interpretar dados em tempo real se torna um ativo central. 

Em ambientes de alta complexidade, como aeroportos, tecnologias desse tipo tendem a ampliar o nível de previsibilidade e controle, impactando diretamente a rotina de profissionais envolvidos na operação.

Nesse cenário, o domínio de ferramentas e conceitos ligados à inteligência artificial passa a integrar o repertório necessário em diversas áreas, da engenharia à gestão operacional. A incorporação dessas tecnologias não apenas redefine processos, mas também reposiciona o papel dos profissionais diante de sistemas cada vez mais orientados por dados e automação.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett

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