OpenAI lança guias em português para orientar famílias e adolescentes sobre IA no Brasil

A OpenAI lançou nesta segunda-feira, 30, dois guias em português voltados a famílias, educadores e adolescentes para apoiar o uso mais seguro e confiante da inteligência artificial no Brasil. Segundo a empresa, o país é o primeiro mercado de língua não inglesa a receber os materiais, desenvolvidos com apoio de especialistas e instituições internacionais e adaptados ao contexto local com curadoria científica do Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, psicólogo clínico, em parceria com a Artmed, editora focada em conteúdo educacional para a área da saúde.

Os guias reúnem orientações práticas sobre segurança no ChatGPT, explicam como iniciar conversas com adolescentes sobre IA e apresentam recomendações para apoiar o uso positivo da tecnologia no ambiente familiar. A proposta da OpenAI é responder a uma demanda recorrente de pais e responsáveis por informações mais claras, em linguagem acessível, sobre como a IA funciona e quais cuidados devem acompanhar seu uso no dia a dia.

Além das orientações gerais, os materiais indicam as salvaguardas e ferramentas de apoio disponíveis no ChatGPT para interações adequadas à faixa etária, especialmente no caso de adolescentes. Entre os recursos citados estão proteções contra conteúdos prejudiciais, como violência explícita e padrões de beleza nocivos, além de mecanismos que incentivam a busca por apoio de responsáveis ou profissionais em situações mais delicadas. Quando vinculadas aos Controles Parentais, as contas de adolescentes contam com camadas adicionais de proteção, permitindo que famílias definam limites de uso e parâmetros mais adequados à sua rotina.

"Sabemos que a tecnologia já faz parte da vida dos adolescentes e que empoderamento e proteção precisam caminhar juntos. Esses guias foram criados para ajudar famílias a encontrar esse equilíbrio no dia a dia", afirma Rafaela Nicolazzi, executiva brasileira e líder de Dados, Privacidade & Proteção do Consumidor da OpenAI, baseada na Bélgica.

A executiva diz que o objetivo também é reduzir a barreira de entrada para pais que ainda não dominam o tema. "O que ouvimos das famílias é que elas querem acesso a informações claras, em linguagem acessível, para entender melhor o universo da IA", diz.

Guias combinam alfabetização em IA e apoio ao diálogo dentro de casa

Os dois materiais foram estruturados com abordagens complementares. O primeiro, Um guia para famílias ajudarem adolescentes a usar a IA de forma responsável, apresenta os fundamentos da inteligência artificial em linguagem simples. O conteúdo explica como os modelos são treinados, por que podem errar e por que a verificação de informações continua sendo parte essencial do uso responsável. Também inclui recomendações práticas, como escrever prompts, comandos dados à IA, de forma mais clara, entender por que as respostas podem variar e ajustar configurações ligadas a dados e privacidade.

O segundo, Dicas para conversar com adolescentes sobre IA, é mais focado na rotina familiar. O material traz sugestões para abrir diálogo sobre o que a IA pode ou não fazer, estimular pensamento crítico, discutir limites saudáveis e abordar temas sensíveis, como bem-estar emocional e saúde mental. A ideia é oferecer um ponto de partida para conversas que, em muitos casos, já se tornaram inevitáveis com a presença cada vez maior da IA em estudos, entretenimento e interações digitais.

No lançamento, a OpenAI também firmou parceria com a Artmed para ampliar o alcance dos materiais e apoiar profissionais de saúde que orientam famílias e adolescentes. Para Cristiano Nabuco de Abreu, a iniciativa responde a uma necessidade concreta de tradução prática de um tema ainda tratado de forma abstrata por boa parte do público.

Os dois guias estão disponíveis gratuitamente na página de Recursos para Famílias da OpenAI, área dedicada a pais e educadores com ferramentas e orientações sobre uso responsável da IA, e também na página da Artmed.