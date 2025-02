Meta pode lançar assistente de IA em plataforma separada ainda no segundo trimestre, apontam fontes

A Meta pode estar planejando lançar o seu aplicativo de inteligência artificial (IA), Meta AI, de forma independente, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à CNBC.

Atualmente, é possível encontrar o chatbot de IA da Meta no Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Mas, no aplicativo individual, os usuários poderiam interagir mais profundamente com o assistente digital, segundo as fontes. A empresa deve estrear o aplicativo Meta AI durante o segundo trimestre do ano.

O movimento representa um grande avanço nos planos de Mark Zuckerberg em tornar a Meta líder em IA até o final do ano, disseram as pessoas.

Vale lembrar que em conferência de resultados, Zuckerberg disse que a companhia pretende gastar entre US$ 60 bilhões e US$ 65 bilhões em 2025 com infraestrutura, e deseja que este ano seja intenso para que a Meta se torne líder em IA.

"Este será o ano em que um assistente de IA altamente inteligente e personalizado alcançará mais de 1 bilhão de pessoas, e espero que a Meta AI seja esse assistente de IA líder".

Após a reportagem da CNBC, o CEO da OpenAI, Sam Altman, usou o X para dizer: "ok, tudo bem, talvez façamos uma rede social."