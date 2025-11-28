Inteligência Artificial

Parceiras da OpenAI já acumulam dívida de US$ 100 bi em projetos

Empresas como SoftBank, Oracle e CoreWeave assumem bilhões em empréstimos para viabilizar o futuro da OpenAI

Como a OpenAI não está diretamente levantando esses recursos, o modelo funciona como uma alavancagem indireta (Getty Images)

Como a OpenAI não está diretamente levantando esses recursos, o modelo funciona como uma alavancagem indireta (Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14h58.

Empresas parceiras da OpenAI já contraíram cerca de US$ 100 bilhões em dívidas para financiar acordos relacionados à criadora do ChatGPT. Como a OpenAI não está diretamente levantando esses recursos, o modelo funciona como uma alavancagem indireta e envolve grandes nomes como SoftBank, Oracle, CoreWeave, Blue Owl Capital e Vantage.

Segundo análise do Financial Times, pelo menos US$ 30 bilhões já foram emprestados a SoftBank, Oracle e CoreWeave para financiar data centers ou investimentos em projetos da OpenAI. Outros US$ 28 bilhões estão atrelados à Blue Owl Capital e a empresas de infraestrutura, como a Crusoe, que dependem de contratos com a OpenAI para quitar suas dívidas.

Além disso, Oracle e Vantage estão negociando com um consórcio bancário um financiamento adicional de US$ 38 bilhões, o que elevaria o montante total para cerca de US$ 100 bilhões. Esse valor já equivale à dívida líquida acumulada pelas seis maiores empresas tomadoras de crédito globalmente, como Volkswagen, Toyota, AT&T e Comcast.

O crescimento das dívidas que dependem da OpenAI para serem pagas se soma a preocupações quanto à capacidade da startup de honrar seus compromissos. Avaliada em US$ 500 bilhões e com uma receita estimada em US$ 20 bilhões para este ano, a criadora do ChatGPT já firmou contratos no valor de US$ 1,4 trilhão para adquirir chips e infraestrutura computacional nos próximos oito anos.

Muitas dessas dívidas relacionadas à construção de data centers são emitidas por veículos de propósito específico (SPVs, na sigla em inglês), que isolam os riscos em caso de inadimplência. Um exemplo disso é a joint venture entre Blue Owl e Crusoe, que tomou US$ 10 bilhões emprestados com o JPMorgan para construir um data center em Abilene, no Texas, que será alugado à Oracle por 17 anos. Caso o contrato falhe, o banco assume o ativo, sem possibilidade de cobrança contra os investidores.

Dívidas podem crescer ainda mais

Apesar de já totalizarem quase US$ 100 bilhões em dívidas, a expectativa é que os empréstimos relacionados com a OpenAI aumentem ainda mais, à medida que seus parceiros tentam cumprir contratos já firmados. Segundo analistas do KeyBanc, a Oracle, que já levantou US$ 18 bilhões, pode precisar buscar cerca de US$ 100 bilhões adicionais nos próximos quatro anos para atender às exigências dos acordos com a OpenAI.

Recentemente, a empresa de Larry Ellison perdeu mais de US$ 250 bilhões em valor de mercado, com uma queda de quase 30% nas suas ações em apenas um mês. A principal causa dessa desvalorização foi o volume e a velocidade dos investimentos necessários para atender a contratos como o da OpenAI, que deverá continuar operando no vermelho até 2030.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAIChatGPTDívidasOracleSoftBankData center

Mais de Inteligência Artificial

Órgão regulador do Reino Unido ameaça fusão entre Getty Images e Shutterstock

Baidu busca se tornar fornecedora completa de IA no mercado chinês

Alibaba lança óculos com IA e mira competição contra a Meta

Startup cria Airbnb de supercomputadores para cortar custos de quem comprou GPUs demais

Mais na Exame

Pop

Stranger Things: 5 dúvidas para a parte 2 da 5ª temporada

Mundo

Putin aceita que Budapeste sedie conversas de paz para a Ucrânia

Esporte

Brasil x Noruega: onde assistir, horário e escalações do Amistoso Feminino

Mercados

Redução de investimentos não convence e ação da Petrobras cai 3%