O que é “AI washing” — e como empresas estão inflando o uso de IA

O avanço da inteligência artificial passou a ocupar espaço central em estratégias de marketing e posicionamento de empresas.

Em meio a esse movimento, surge o termo “AI washing”, usado para descrever situações em que companhias afirmam utilizar inteligência artificial em seus produtos ou serviços sem que essa tecnologia esteja, de fato, presente ou seja relevante para a solução oferecida.

O que significa “AI washing”

A expressão faz referência ao “greenwashing”, prática em que empresas exageram ou distorcem ações sustentáveis para melhorar a imagem institucional.

No caso da inteligência artificial, o conceito se aplica quando o uso da tecnologia é superestimado ou apresentado de forma vaga, sem clareza sobre como ela realmente funciona no produto.

Na prática, isso pode acontecer quando uma empresa inclui o termo “IA” em campanhas, interfaces ou descrições técnicas, mesmo que o sistema utilize apenas automações simples ou regras pré-programadas, sem aprendizado ou adaptação real.

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Como identificar na prática

Um dos principais sinais está na falta de transparência. Quando não há explicação clara sobre como a inteligência artificial é aplicada, quais dados são utilizados ou qual impacto ela tem no funcionamento do produto, o uso do termo pode ser apenas estratégico.

Outro indício é o uso excessivo de linguagem genérica, com promessas amplas de eficiência, personalização ou inovação, mas sem exemplos concretos ou demonstrações práticas. Em muitos casos, a tecnologia existe, mas tem papel limitado, sendo ampliada na comunicação para gerar valor percebido.

Por que empresas fazem isso

A associação com inteligência artificial passou a ser vista como diferencial competitivo. Em um mercado cada vez mais orientado à inovação, mencionar o uso de IA pode atrair investidores, melhorar a percepção do público e posicionar a empresa como atualizada tecnologicamente.

Esse movimento, no entanto, cria um ambiente em que nem todas as aplicações são apresentadas com precisão, o que pode gerar expectativas desalinhadas em relação ao que o produto realmente entrega.

O “AI washing” afeta não apenas consumidores, mas também profissionais e empresas que utilizam essas soluções no dia a dia. A falta de clareza dificulta a comparação entre ferramentas, pode comprometer decisões de investimento e reduz a confiança em tecnologias que, quando bem aplicadas, têm impacto real.

Além disso, o uso indiscriminado do termo pode diluir o significado da própria inteligência artificial, tornando mais difícil diferenciar soluções robustas de aplicações superficiais.

Para avaliar se uma solução realmente utiliza IA, é importante buscar informações objetivas: entender quais processos são automatizados, se há aprendizado contínuo do sistema e de que forma a tecnologia impacta o resultado final