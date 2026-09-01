5 tarefas que grandes gestores não estão mais fazendo manualmente graças à IA

5 coisas que grandes gestores não estão mais fazendo manualmente graças à IA (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11h15.
A busca por eficiência operacional levou lideranças a reverem a gestão do tempo de trabalho. Atualmente, a priorização de decisões estratégicas exige o redirecionamento de funções administrativas e repetitivas.
Nesse cenário, o uso da inteligência artificial surge como um catalisador para otimizar rotinas corporativas.
Um levantamento realizado pela consultoria PwC apontou que a automação de processos operacionais pode elevar a produtividade das equipes em até 40%. A delegação do trabalho braçal permite focar na inovação e crescimento.
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1. Atendimento e suporte inicial ao cliente
Sistemas automatizados gerenciam chamados básicos de suporte sem necessidade de intervenção humana constante. Agentes virtuais organizam dados e solucionam dúvidas frequentes em tempo real.
2. Análise prévia de dados financeiros
O processamento de relatórios e conciliação bancária passou a ser feito por softwares. Essas ferramentas identificam padrões de gastos e inconsistências em poucos segundos.
3. Triagem de candidatos em recrutamento
No setor de recursos humanos, algoritmos realizam a filtragem inicial de currículos. A tecnologia cruza requisitos da vaga com experiências profissionais de forma neutra.
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4. Agendamento e gestão de rotina
A marcação de reuniões e organização de compromissos é realizada por assistentes digitais. O processo elimina a troca manual de e-mails para confirmação de horários.
5. Monitoramento de métricas e redes sociais
O acompanhamento de indicadores de desempenho é centralizado em painéis inteligentes. A tecnologia consolida dados de engajamento e gera alertas automáticos.
A redistribuição das tarefas operacionais gera ganhos claros para a gestão de negócios:
Pesquisas do MIT Sloan indicam que organizações estruturadas em torno da tecnologia preditiva apresentam maior capacidade de adaptação a mudanças econômicas. A transição exige apenas clareza sobre quais processos podem ser padronizados.
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