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5 tarefas que grandes gestores não estão mais fazendo manualmente graças à IA

Mapeamento mostra como a automação de processos repetitivos libera tempo estratégico para tomadores de decisão no mercado corporativo

5 coisas que grandes gestores não estão mais fazendo manualmente graças à IA (Magnific/Reprodução)

5 coisas que grandes gestores não estão mais fazendo manualmente graças à IA (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11h15.

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A busca por eficiência operacional levou lideranças a reverem a gestão do tempo de trabalho. Atualmente, a priorização de decisões estratégicas exige o redirecionamento de funções administrativas e repetitivas. 

Nesse cenário, o uso da inteligência artificial surge como um catalisador para otimizar rotinas corporativas.

Um levantamento realizado pela consultoria PwC apontou que a automação de processos operacionais pode elevar a produtividade das equipes em até 40%. A delegação do trabalho braçal permite focar na inovação e crescimento.

Domine os impactos da inteligência artificial no mercado com o Pré-MBA em IA da Saint Paul em parceria com a EXAME. A formação está disponível por apenas R$ 37. Dê o primeiro passo!

As 5 tarefas estratégicas mais terceirizadas

1. Atendimento e suporte inicial ao cliente

Sistemas automatizados gerenciam chamados básicos de suporte sem necessidade de intervenção humana constante. Agentes virtuais organizam dados e solucionam dúvidas frequentes em tempo real.

2. Análise prévia de dados financeiros

O processamento de relatórios e conciliação bancária passou a ser feito por softwares. Essas ferramentas identificam padrões de gastos e inconsistências em poucos segundos.

3. Triagem de candidatos em recrutamento

No setor de recursos humanos, algoritmos realizam a filtragem inicial de currículos. A tecnologia cruza requisitos da vaga com experiências profissionais de forma neutra.

Invista no seu autoconhecimento e na sua adaptação tecnológica agora mesmo para não ficar para trás. O Pré-MBA Saint Paul com a EXAME ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje! 

4. Agendamento e gestão de rotina

A marcação de reuniões e organização de compromissos é realizada por assistentes digitais. O processo elimina a troca manual de e-mails para confirmação de horários.

5. Monitoramento de métricas e redes sociais

O acompanhamento de indicadores de desempenho é centralizado em painéis inteligentes. A tecnologia consolida dados de engajamento e gera alertas automáticos.

O impacto na eficiência corporativa

A redistribuição das tarefas operacionais gera ganhos claros para a gestão de negócios:

  • Redução do tempo gasto em atividades administrativas
  • Maior precisão no cruzamento de dados de mercado
  • Foco da equipe em planejamento de longo prazo

Pesquisas do MIT Sloan indicam que organizações estruturadas em torno da tecnologia preditiva apresentam maior capacidade de adaptação a mudanças econômicas. A transição exige apenas clareza sobre quais processos podem ser padronizados.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

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