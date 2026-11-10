Filho de Arnold Schwarzenegger segue os passos do pai no fisiculturismo natural; veja

O sobrenome Schwarzenegger carrega um peso importante na história do fisiculturismo. Filho do ator Arnold Schwarzenegger, sete vezes campeão do Mr. Olympia, Joseph Baena decidiu seguir um caminho parecido com o do pai, mas com uma particularidade: compete em torneios de fisiculturismo natural, que adotam regras específicas de controle antidoping.

Aos 29 anos, Baena deu um novo passo na carreira no último sábado, 7 de novembro. Ele terminou na quinta colocação da categoria Classic Physique Open na PNBA World Cup 2026, disputada na Califórnia, nos Estados Unidos. O resultado marcou sua estreia como atleta profissional da modalidade.

Quem é Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger?

Nascido em 1997, Joseph é filho de Arnold Schwarzenegger com Mildred Baena. Com 1,88 metro de altura — a mesma estatura do pai —, ele também compartilha com o ator o interesse pelo treinamento de força e pelo fisiculturismo.

A modalidade escolhida por Joseph, porém, tem uma característica específica. Ele compete em eventos ligados à International Natural Bodybuilding Association (INBA) e à Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), entidades voltadas ao fisiculturismo natural, com regras e controles antidoping próprios.

A trajetória competitiva começou em março de 2026, quando Baena participou do NPC Natural Colorado State Championship. Na competição, venceu três categorias. Em abril, conquistou o primeiro lugar na Classic Physique do INBA Iron Gladiator e obteve o cartão profissional, que o habilitou a disputar torneios da PNBA.

Na estreia profissional, em novembro, o atleta alcançou o quinto lugar. Nas redes sociais, comemorou o resultado e destacou o trabalho realizado durante a preparação, mesmo sem contar com um treinador ou parceiros fixos de treino.

“Estou extremamente orgulhoso de mim mesmo pelo trabalho que dediquei, especialmente por fazer isso sem um treinador ou parceiros de treino fixos. É claro que há orientação e, como meu pai sempre diz: ‘não existe essa história de homem que se faz sozinho’”, comentou.

Vale mencionar que, além da influência familiar, Arnold Schwarzenegger participa da rotina de treinos de Joseph. Os dois já foram vistos treinando juntos na Gold's Gym, academia tradicional de fisiculturismo localizada em Venice Beach, na Califórnia.

O pai, que conquistou sete títulos do Mr. Olympia antes de se tornar uma estrela de Hollywood, é uma referência direta para o filho. Joseph, no entanto, também busca desenvolver sua própria carreira fora das competições e trabalha como modelo fitness, corretor de imóveis e tenta oportunidades como ator.