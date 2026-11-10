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IPO da Anthropic pode deixar 3.700 funcionários milionários

Simulação usa o ponto médio de US$ 74 por ação e recalcula a estimativa anterior de 4.250 funcionários após a revisão do valor da dona do Claude

Anthropic: simulação estima que 3.700 funcionários possam ter ao menos US$ 1 milhão em ações no IPO (Thomas Fuller/Getty Images)

Anthropic: simulação estima que 3.700 funcionários possam ter ao menos US$ 1 milhão em ações no IPO (Thomas Fuller/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h59.

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Contexto38s

A Anthropic está prestes a realizar seu IPO na Nasdaq, o que pode transformar cerca de 3.700 funcionários em milionários. O valor das ações oferecidas no IPO e a distribuição de participações acionárias entre os funcionários são os principais fatores determinantes. A estimativa leva em conta o preço médio das ações e o valor total da empresa após a oferta pública.

Quando a Anthropic estrear na Nasdaq, Wall Street e os funcionários da empresa vão olhar para a mesma cotação com calculadoras diferentes. Os investidores querem saber quanto vale a dona do Claude.

Quem recebeu ações como parte da remuneração quer saber quanto vale a sua fatia. A US$ 74 por papel, o ponto médio da faixa da oferta pública inicial (IPO, na sigla em português), uma simulação indica que cerca de 3.700 funcionários poderiam ter participações avaliadas em pelo menos US$ 1 milhão, antes de impostos e custos de exercício.

A conta parte de uma estimativa atribuída à plataforma de mercado privado Hill e repercutida pelo Xataka. Naquele cenário, que avaliava a empresa em US$ 1,5 trilhão, cerca de 4.250 empregados chegariam à marca. A faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78 por ação implica agora um valor entre US$ 917 bilhões e US$ 1,02 trilhão, considerando os papéis em circulação após o IPO e a colocação privada.

Como a simulação chegou a 3.700 funcionários?

A estimativa original separava cerca de 1.250 funcionários com participações acima de US$ 10 milhões e outros 3.000 na faixa de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões. Se o valor de cada participação cair na mesma proporção que a avaliação da empresa, o primeiro grupo permanece acima de US$ 1 milhão.

No segundo, ao preço de US$ 74 por ação, só chega à marca quem tinha uma participação estimada em pelo menos US$ 1,55 milhão no cenário anterior.

A simulação pressupõe que, entre esses 3.000 funcionários, havia mais gente perto de US$ 1 milhão do que de US$ 10 milhões. Com essa hipótese, o resultado vai de cerca de 3.600 a 3.750 funcionários entre o piso e o teto da oferta.

Se os valores estivessem distribuídos de maneira uniforme em dólares, a conta no ponto médio subiria para cerca de 4.100. A Anthropic informou ter 5.300 funcionários no fim de setembro e divulga dados agregados dos planos de ações. A distribuição individual, que permitiria conferir a estimativa, fica fora do prospecto.

Quando a participação pode virar dinheiro?

A Anthropic oferece parte da remuneração em ações e opções. Quem tem opções precisa pagar o preço previsto no contrato para comprar os papéis. Já as unidades de ações restritas podem ser entregues quando o funcionário cumpre o período de trabalho exigido e ocorre um evento como a listagem em bolsa.

A venda segue outro calendário. O prospecto de 2 de novembro prevê que um grupo que inclui determinados funcionários e ex-funcionários possa negociar até 10% do total de papéis sujeitos ao bloqueio daquele grupo a partir da estreia. Uma parcela adicional de até 35% poderá ser liberada após a divulgação dos resultados anuais de 2026. Para quem tiver de esperar, o valor que vai entrar na conta dependerá da cotação quando a venda for possível.

Perguntas frequentes

Quantos funcionários da Anthropic podem ter US$ 1 milhão em ações?

A simulação aponta cerca de 3.700 funcionários a US$ 74 por ação, antes de impostos e custos de exercício. O resultado depende de como as participações estão distribuídas.

Por que a estimativa anterior era de 4.250 funcionários?

Ela partia de uma avaliação de US$ 1,5 trilhão. Com a faixa indicativa do IPO, o valor das participações seria menor do que naquele cenário.

Quantas ações valeriam US$ 1 milhão?

Seriam necessárias 13.514 ações a US$ 74, antes de impostos. Para quem recebeu opções, o custo de exercício também entra na conta do ganho.

O IPO torna todos esses funcionários novos milionários?

A simulação estima quantas participações poderiam valer pelo menos US$ 1 milhão. Os dados públicos não mostram quem já tinha patrimônio acima desse valor antes da oferta.

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