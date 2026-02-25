Inteligência Artificial

Após Nvidia lucrar US$ 39 bi, Huang diz que mercados 'erraram' ao ver a IA como ameaça

Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, empresa mais valiosa do mundo teve lucro operacional foi de US$ 46,1 bilhões, com alta de 81%

Jensen Huang: CEO da Nvidia (VCG / Colaborador/Getty Images)

Jensen Huang: CEO da Nvidia (VCG / Colaborador/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21h24.

Tudo sobreNvidia
Saiba mais

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, declarou nesta quarta-feira, 25, que o mercado financeiro não avaliou corretamente o impacto da inteligência artificial sobre empresas de software.

A declaração ocorreu poucas horas após a fabricante de componentes para a tecnologia de inteligência artificial divulgar uma projeção de vendas acima do esperado, impulsionada pela demanda por IA.

"Acho que os mercados erraram", disse Jensen Huang. "Ninguém vai prestar um serviço melhor do que a ServiceNow, e eles vão desenvolver agentes realmente refinados e otimizados para o trabalho que utilizam as ferramentas que possuem."

Huang afirmou que as empresas de software tendem a integrar agentes baseados em IA aos seus próprios sistemas. Segundo ele, essas companhias têm capacidade para adaptar ferramentas às demandas específicas de clientes corporativos.

"No fim das contas, precisamos que as ferramentas concluam seu trabalho e apresentem as informações de uma forma que possamos entender", disse ele à CNBC.

Resultados superaram expectativas

Atualmente a companhia mais valiosa do mundo, a Nvidia reportou lucro líquido de US$ 39,6 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, período de três meses encerrados ao final do último mês de janeiro. A cifra é 79,2% maior do que a registrada um ano antes.

O lucro por ação da companhia cresceu de US$ 0,89 do quarto trimestre do ano anterior, para US$ 1,62, ficando acima do consenso do mercado. O lucro operacional foi de US$ 46,1 bilhões, com alta de 81%.

A Nvidia registrou receita de US$ 68,1 bilhões no trimestre, uma alta de 42,3% em relação a um ano antes. Segundo a companhia, foi uma cifra trimestral recorde. Em data center, o segmento compute, de infraestrutura de processamento, foi de US$ 51,3 bilhões, com alta anual de 57,3%. A parte de componentes de rede (networking) faturou US$ 11 bilhões, quase quatro vezes a receita de um ano antes (US$ 3 bilhões).

As despesas operacionais, excluindo custos não estruturais, ficaram em US$ 5,1 bilhões, com alta anual de 50%. O fluxo de caixa livre da companhia foi de US$ 34,9 bilhões no trimestre.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 (período atual), a companhia projeta que a receita chegue a US$ 78 bilhões, com margem de 75% e despesas operacionais de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.

As ações da companhia, que já haviam fechado o pregão desta quarta-feira, 25, com valorização de 1,44%, sobe forte nos negócios do after hours. Chegou a avançar mais de 3% e, por volta das 18h50 (horário de Brasília), subia 2,4%.

Parte dos investidores demonstrou preocupação com o ritmo de expansão dos aportes em hardware dedicado à inteligência artificial. O receio envolve a possibilidade de que o volume atual de investimentos não se mantenha no médio prazo, o que poderia pressionar avaliações no setor.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaJensen HuangInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Escassez de mão de obra leva China a acelerar automação industrial com robôs e IA

Startup que ajuda marcas a aparecerem no ChatGPT capta US$ 96 milhões e vira unicórnio

Anthropic balança o reino do COBOL e faz IBM perder 10% em um dia

DeepSeek usou chip Blackwell, banido da China pelos EUA, para treinar nova IA

Mais na Exame

Mundo

EUA investigarão troca de tiros com barco e mortes em Cuba, diz Marco Rubio

Casual

A Rolex aponta 5 mulheres que podem liderar o futuro do planeta

Pop

'Devoradores de Estrelas': tudo que sabemos sobre o novo filme de Ryan Gosling

Mercados

Após elevar oferta pela Warner, Paramount surpreende com lucro de US$ 612 milhões no 4º tri