Após Nvidia lucrar US$ 39 bi, Huang diz que mercados 'erraram' ao ver a IA como ameaça

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, declarou nesta quarta-feira, 25, que o mercado financeiro não avaliou corretamente o impacto da inteligência artificial sobre empresas de software.

A declaração ocorreu poucas horas após a fabricante de componentes para a tecnologia de inteligência artificial divulgar uma projeção de vendas acima do esperado, impulsionada pela demanda por IA.

"Acho que os mercados erraram", disse Jensen Huang. "Ninguém vai prestar um serviço melhor do que a ServiceNow, e eles vão desenvolver agentes realmente refinados e otimizados para o trabalho que utilizam as ferramentas que possuem."

Huang afirmou que as empresas de software tendem a integrar agentes baseados em IA aos seus próprios sistemas. Segundo ele, essas companhias têm capacidade para adaptar ferramentas às demandas específicas de clientes corporativos.

"No fim das contas, precisamos que as ferramentas concluam seu trabalho e apresentem as informações de uma forma que possamos entender", disse ele à CNBC.

Resultados superaram expectativas

Atualmente a companhia mais valiosa do mundo, a Nvidia reportou lucro líquido de US$ 39,6 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, período de três meses encerrados ao final do último mês de janeiro. A cifra é 79,2% maior do que a registrada um ano antes.

O lucro por ação da companhia cresceu de US$ 0,89 do quarto trimestre do ano anterior, para US$ 1,62, ficando acima do consenso do mercado. O lucro operacional foi de US$ 46,1 bilhões, com alta de 81%.

A Nvidia registrou receita de US$ 68,1 bilhões no trimestre, uma alta de 42,3% em relação a um ano antes. Segundo a companhia, foi uma cifra trimestral recorde. Em data center, o segmento compute, de infraestrutura de processamento, foi de US$ 51,3 bilhões, com alta anual de 57,3%. A parte de componentes de rede (networking) faturou US$ 11 bilhões, quase quatro vezes a receita de um ano antes (US$ 3 bilhões).

As despesas operacionais, excluindo custos não estruturais, ficaram em US$ 5,1 bilhões, com alta anual de 50%. O fluxo de caixa livre da companhia foi de US$ 34,9 bilhões no trimestre.

Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 (período atual), a companhia projeta que a receita chegue a US$ 78 bilhões, com margem de 75% e despesas operacionais de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.

As ações da companhia, que já haviam fechado o pregão desta quarta-feira, 25, com valorização de 1,44%, sobe forte nos negócios do after hours. Chegou a avançar mais de 3% e, por volta das 18h50 (horário de Brasília), subia 2,4%.

Parte dos investidores demonstrou preocupação com o ritmo de expansão dos aportes em hardware dedicado à inteligência artificial. O receio envolve a possibilidade de que o volume atual de investimentos não se mantenha no médio prazo, o que poderia pressionar avaliações no setor.