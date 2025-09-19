Inteligência Artificial

Notion, startup de produtividade, lançou assistente de IA antes do ChatGPT e hoje fatura US$ 500 mi

Em um mercado altamente competitivo, com gigantes como Microsoft e Google oferecendo produtos semelhantes, o Notion tem se destacado pela personalização e integração eficaz da inteligência artificial

Lançado como um "assistente de escrita", Notion AI foi introduzido duas semanas antes da liberação pública do ChatGPT pela OpenAI (Notion/Reprodução)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h53.

Duas semanas antes do lançamento público do ChatGPT pela OpenAI, em novembro de 2022, o Notion, startup de software de produtividade, lançou seu próprio recurso baseado em inteligência artificial: o Notion AI. Criada como uma “assistente de escrita” para ajudar os usuários com tarefas como brainstorming, edição e resumos, a ferramenta usava modelos da OpenAI.

Embora o impacto do lançamento do Notion AI não tenha sido tão imediato quanto o do ChatGPT, que é amplamente reconhecido como o marco inicial da onda de IA generativa, o movimento antecipou a intenção da empresa de se alinhar com a tecnologia que hoje domina o setor.

Ao aproveitar a popularidade da IA, o Notion impulsionou seu crescimento, alcançando mais de US$ 500 milhões em receita anualizada e garantindo uma posição no ranking 2025 Disruptor 50 da CNBC. Desde o lançamento, a empresa se destaca por sua capacidade de integrar IA de forma intuitiva e eficaz em sua plataforma.

Fundada em 2013 e com o primeiro produto lançado em 2016, a empresa atualmente conta com cerca de mil funcionários e mais de 100 milhões de usuários. Hoje, o Notion está em uma fase de expansão acelerada, com foco claro em atender à crescente demanda corporativa por ferramentas de produtividade baseadas em IA. O Notion AI já cria resumos de reuniões, sugere listas de tarefas, organiza fluxos de trabalho e até ajuda na criação de relatórios.

Entre seus clientes corporativos estão grandes nomes como Nvidia, Volvo e Kaiser Permanente, que demonstram o sucesso da empresa e a adesão crescente às suas ferramentas de IA no ambiente corporativo. Cerca de 90% das receitas vêm do uso em equipe.

Lançamento de agentes personalizáveis

Nesta quinta-feira, 18, o Notion apresentou sua mais recente novidade: "agentes personalizáveis", uma funcionalidade inovadora que permite a criação de documentos automatizados, integrando dados de diversas fontes externas.

Utilizando modelos de empresas como OpenAI e Anthropic, o recurso expande as capacidades do Notion AI, sinalizando o interesse da empresa em explorar áreas mais complexas da IA, além de um mero “assistente de escrita”, e oferecer soluções adaptáveis para diferentes tipos de usuários e negócios.

Akshay Kothari, cofundador e diretor de operações do Notion, destacou o aumento exponencial da demanda por ferramentas de IA. Como resultado, a empresa está se preparando para um crescimento ainda maior, com planos de dobrar a equipe de vendas neste ano e continuar a expansão no próximo.

Em um mercado altamente competitivo, com gigantes como Microsoft e Google oferecendo produtos similares, o Notion tem se destacado pela capacidade de personalização e integração com IA. Dessa forma, a startup tem fidelizado seus clientes com soluções que atendem às necessidades específicas de empresas e indivíduos.

Além disso, o Notion tem evitado levantar novos investimentos externos desde 2021, confiando em seu crescimento orgânico e na geração de receita para financiar seus projetos, adotando uma abordagem mais sustentável e focada no longo prazo.

