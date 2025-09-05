Carreira

As quatro ferramentas de IA que estão revolucionando a produtividade e o lucro de líderes

Conheça soluções que automatizam tarefas, otimizam decisões e aumentam resultados para executivos e gestores

Para fazer efeito, IA precisa ser adotada em massa dentro da empresa (iStock/Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16h41.

Atualmente, as decisões precisam ser tomadas em questão de minutos e a competição é global, com líderes enfrentam o desafio de manter foco estratégico sem se perder em tarefas operacionais. 

É aí que entram as ferramentas de inteligência artificial. Mais do que uma tendência, elas já são parte central do dia a dia das empresas, ajudando a aumentar a produtividade, acelerar processos e gerar insights valiosos.

Selecionamos quatro ferramentas que estão no topo das escolhas de executivos para transformar a rotina em estratégia. A seguir, conheça cada uma delas e veja por que a IA está deixando de ser apenas um recurso tecnológico para se tornar uma vantagem competitiva.

1. Microsoft Copilot 

Integrado ao pacote Microsoft 365, o Copilot usa IA generativa para criar textos, planilhas e apresentações em segundos. 

Ele analisa dados complexos do Excel, sugere gráficos automáticos e resume longos e-mails no Outlook, liberando líderes para focarem em decisões estratégicas.

O diferencial está na integração total com ferramentas já usadas no dia a dia. Não é necessário instalar novos sistemas ou aprender softwares do zero, basta dar comandos claros. Empresas que utilizam essa ferramenta reduzem o tempo gasto em atividades administrativas, o que se traduz em mais energia para inovação e relacionamento com clientes.

2. Notion AI 

O Notion AI vai além das anotações digitais, ele cria resumos de reuniões, sugere listas de tarefas, organiza fluxos de trabalho e até ajuda na criação de relatórios. Para líderes que lidam com grande volume de informações, a plataforma atua como um centralizador de conhecimento, reduzindo a sobrecarga mental.

Com comandos simples, é possível transformar uma pilha de dados em planos de ação claros. Startups e grandes empresas têm usado o Notion AI para alinhar equipes globais, criar sistemas de documentação dinâmica e acelerar processos internos.

3. Jasper 

Para gestores de marketing e comunicação, o Jasper é uma ferramenta que revoluciona a produção de conteúdo. Com IA treinada em tom corporativo, ele cria textos publicitários, posts para redes sociais e roteiros para apresentações. 

Além disso, ajusta a linguagem para diferentes públicos, ajudando marcas a se posicionarem com clareza. Campanhas que levavam dias para serem planejadas agora saem em horas

Para líderes que precisam aprovar materiais com agilidade, o Jasper se tornou um aliado na construção de narrativas consistentes sem perder tempo com rascunhos iniciais.

4. ChatGPT Enterprise

A versão corporativa do ChatGPT é mais do que um chatbot: oferece segurança, privacidade e capacidade de análise avançada de dados

Executivos usam a ferramenta para explorar cenários de mercado, estruturar apresentações, treinar equipes e até automatizar atendimento.

Empresas relatam aumento na produtividade das equipes de até 40% com o uso do ChatGPT Enterprise para consultas internas, desenvolvimento de documentos estratégicos e suporte a decisões. 

