Adobe adiciona inteligência artificial ao Premiere Pro e After Effects

A Adobe anunciou recentemente uma atualização dos softwares Premiere Pro e After Effects com novas ferramentas de inteligência artificial, incluindo os recursos Generative Extend e Media Intelligence. A empresa afirma que a novidade marca uma das maiores evoluções em produtividade para editores de vídeo.

O Generative Extend permite criar automaticamente novos frames em qualidade 4K para preencher lacunas em gravações interrompidas ou iniciadas tarde demais. A IA trabalha em segundo plano, enquanto o usuário continua editando, e os clipes gerados são sinalizados com Content Credentials, identificando o uso de conteúdo sintético.

Já o Media Intelligence permite buscar conteúdos específicos em horas de gravação apenas digitando termos como “praia”, “câmera aérea” ou “roupa vermelha”. A IA reconhece objetos, locações, falas, datas e metadados automaticamente, dispensando a criação manual de marcadores.

“Você não precisa mais criar compilações, marcar sequências ou depender da sua memória da filmagem para encontrar o que precisa”, informou a Adobe. O recurso funciona offline e, segundo a empresa, não utiliza o conteúdo dos usuários para treinar seus modelos de IA.

After Effects ganha mais desempenho e ferramentas 3D

Na atualização do After Effects, a Adobe afirma ter implementado um dos maiores avanços de performance da história do programa. Um novo sistema de cache agora combina a RAM com os discos locais do computador para facilitar a visualização de composições mais longas.

O software também passa a suportar monitoramento em HDR e traz ferramentas que simplificam a conversão de vídeos 2D para 3D, oferecendo mais controle para animadores e designers.

Além disso, o Premiere Pro contará com melhorias no gerenciamento de cores — transformando arquivos automaticamente para SDR na maioria das câmeras — e permitirá a tradução automática de legendas em até 27 idiomas diferentes.