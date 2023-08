Nos EUA, chatbot da Uber vai fazer recomendações para entrega de comida

Um chatbot de inteligência artificial (IA) em desenvolvimento na Uber Technologies vai oferecer recomendações a clientes de entrega de comida e os ajudará a fazer pedidos mais rapidamente, como parte de uma corrida para integrar a IA aos aplicativos mais usados.

Os detalhes do programa da Uber apareceram em um código oculto do aplicativo Eats da empresa, permitindo uma visão geral de um recurso ainda não anunciado. Quando um usuário inicia o chatbot, o software mostra uma mensagem que diz: “O assistente de IA foi criado para ajudá-lo a encontrar pratos de restaurantes relevantes e muito mais”, de acordo com o texto do código, que foi descoberto pelo desenvolvedor Steve Moser e compartilhado com a Bloomberg News.

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, disse à Bloomberg Television no início deste mês que a empresa estava desenvolvendo um chatbot de IA, mas não compartilhou detalhes sobre as funções. O executivo disse que a Uber já tem usado IA para combinar usuários com motoristas e entregadores.

O Uber Eats, que responde por cerca de um terço da receita da empresa, enfrenta a concorrência da DoorDash e Instacart na tentativa de usar IA para melhorar a entrega de comida. A DoorDash trabalha em um sistema chamado DashAI, e a Instacart desenvolve um chatbot baseado na tecnologia do ChatGPT, da OpenAI. A Instacart, a maior empresa de entrega de alimentos on-line dos EUA, planeja uma oferta pública inicial, o que destaca ainda mais sua tecnologia.

O chatbot da Uber pedirá aos clientes que digitem seu orçamento e preferências alimentares e os ajudará a fazer um pedido. Não está claro quando o sistema será lançado ao público. Um porta-voz da Uber, com sede em São Francisco, não quis comentar.