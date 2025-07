Lucro da Netflix cresce 45,5% e chega a US$ 3,7 bilhões no segundo tri; ações sobem 2%

Na disputa acirrada com o YouTube pelo tempo de consumo de TV, a Netflix tem se mostrado uma competidora à altura. E os números comprovam: a gigante do streaming, que anunciou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 nesta quinta-feira, 17, teve aumento de 45% no lucro, no comparativo anual — acima do esperado pelos analistas de Wall Street.

A empresa registrou US$ 3,77 bilhões em lucro operacional, aumento de 12,8% em comparação ao primeiro trimestre de 2025. Foram também US$ 11,1 bilhões em receita, aumento de 16% no comparativo anual. O crescimento fez a empresa revisar as projeções para o ano e elevar a receita anual de US$ 44,8 para 45,2 bilhões.

Matéria em atualização.