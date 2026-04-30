Negócio de IA da Microsoft cresce 123% e supera US$ 37 bilhões mesmo com mudanças na OpenAI

A Microsoft registrou forte crescimento em sua divisão de inteligência artificial, que já supera uma receita anualizada de US$ 37 bilhões, mesmo em meio às mudanças na parceria com a OpenAI.

O negócio de IA da empresa cresceu 123% na comparação anual, segundo dados divulgados no balanço mais recente, referente ao último trimestre sob o modelo anterior de acordo com a OpenAI.

O desempenho indica que a empresa mantém tração no setor, mesmo após o fim da exclusividade no acesso às tecnologias da startup liderada por Sam Altman.

Segundo o CEO Satya Nadella, parte relevante dessa receita vem da própria OpenAI, que continua sendo uma das maiores clientes da Microsoft.

A startup se comprometeu a consumir mais de US$ 250 bilhões em serviços de nuvem da Microsoft, reforçando a relação comercial entre as empresas.

Além disso, a Microsoft também se beneficia de sua participação acionária de 27% na OpenAI, o que garante exposição direta ao crescimento da empresa.

Nadella destacou que o modelo de negócios vai além do acesso à tecnologia e inclui infraestrutura, serviços e participação societária, criando múltiplas fontes de receita dentro da parceria.

O executivo também afirmou que mais de 10 mil clientes já utilizam múltiplos modelos de IA dentro da plataforma da Microsoft, reforçando a estratégia de diversificação.

Azure segue como base da expansão em inteligência artificial

O crescimento da IA está diretamente ligado ao avanço do Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft, que concentra a execução e o treinamento de modelos.

A empresa tem apostado em ampliar capacidade computacional e oferecer diferentes modelos para empresas, consolidando o Azure como infraestrutura central da nova fase da inteligência artificial.

Mesmo com maior concorrência e mudanças nas parcerias, os resultados indicam que a Microsoft conseguiu transformar a corrida por IA em um motor relevante de receita e crescimento.