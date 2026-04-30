Inteligência Artificial

Anthropic pode levantar até US$ 50 bilhões e alcançar valor de até US$ 900 bilhões

Startup de IA recebe propostas antecipadas de investidores e discute rodada que pode anteceder abertura de capital

Dario Amodei: CEO da Anthropic (Michael M. Santiago/Getty Images)

Dario Amodei: CEO da Anthropic (Michael M. Santiago/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10h27.

Última atualização em 30 de abril de 2026 às 10h31.

A Anthropic, desenvolvedora do assistente de IA Claude, está no centro de uma disputa intensa entre investidores e pode levantar entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões em uma nova rodada de financiamento que avaliaria a empresa entre US$ 850 bilhões e US$ 900 bilhões.

A decisão sobre avançar ou não com a rodada deve ocorrer em uma reunião do conselho prevista para maio. Caso seja confirmada, essa pode ser a última captação privada antes de uma possível abertura de capital.

O interesse elevado reflete o crescimento acelerado da empresa e a percepção de que o mercado de inteligência artificial ainda oferece amplo espaço para expansão.

Um investidor institucional chegou a sinalizar interesse em aportar até US$ 5 bilhões, mas ainda não conseguiu sequer uma reunião com a direção financeira da companhia.

A última rodada da Anthropic ocorreu em fevereiro, quando a empresa foi avaliada em US$ 380 bilhões. Se a nova captação se concretizar nos termos atuais, a startup mais que dobraria seu valor em poucos meses.

O movimento colocaria a Anthropic no mesmo patamar — ou até acima — de sua principal rival, a OpenAI, que levantou US$ 122 bilhões recentemente, alcançando avaliação de US$ 852 bilhões.

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