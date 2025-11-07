Musk cogita fábrica própria de chips para IA na Tesla e acena para a Intel

Inteligência Artificial

Montadora projeta chip de 5ª geração e pode produzir até 100 mil unidades por mês em possível nova planta

Elon Musk: bilionário preve crescimento da demanda pro chips de IA (Chip Somodevilla/Getty Images)

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14h21.

Tesla deve construir sua própria "mega fábrica de chips" para atender à demanda por componentes de inteligência artificial, disse Elon Musk na última assembleia anual de acionistas da empresa. O executivo também mencionou a possibilidade de uma futura parceria com a Intel, ainda sem acordo formal.

"Talvez façamos algo com a Intel", afirmou Musk, diante de uma plateia de acionistas entusiasmados. "Ainda não assinamos nada, mas vale a pena conversar", completou.

A declaração ocorre em meio aos planos da Tesla para desenvolver o AI5, seu chip de quinta geração dedicado à condução autônoma, e reflete um desafio recorrente da indústria: garantir capacidade fabril suficiente para viabilizar os planos de empresas que dependem de chips especializados.

Enquanto a Tesla avança na produção própria, Musk confirmou que segue colaborando com TSMC, de Taiwan, e Samsung, da Coreia do Sul — duas das maiores fundições do mundo. A montadora utiliza hoje chips de quarta geração para seu sistema Full Self-Driving, um software de direção semi-autônoma que está em desenvolvimento.

Segundo Musk, os primeiros chips AI5 devem ser produzidos em pequena escala em 2026, com fabricação em massa prevista apenas para 2027. A próxima geração, AI6, usará a mesma infraestrutura e poderá dobrar a performance, com produção em volume esperada para meados de 2028.

Intel tenta recuperar espaço e pode encontrar na Tesla um novo cliente estratégico

A possível colaboração com a Intel, que enfrenta dificuldades para competir com a Nvidia no mercado de chips para IA, aparece como uma oportunidade estratégica para ambas. A fabricante americana precisa atrair clientes para suas novas tecnologias de fabricação após o governo dos EUA adquirir uma fatia de 10% da companhia.

Musk não detalhou como seria construída a terafab — nome sugerido para a superplanta da Tesla —, mas indicou que a unidade teria capacidade para processar ao menos 100 mil wafer starts por mês, medida padrão de produção na indústria de semicondutores.

A aposta da Tesla está também na eficiência. Musk afirmou que o novo chip consumiria cerca de um terço da energia dos chips Blackwell, da Nvidia, e custaria 10% do valor de fabricação, com foco total em integrar software e hardware próprios.

