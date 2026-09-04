ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Reino Unido anuncia 400 milhões de libras em Fundo para Florestas Tropicais

Recursos serão concedidos como empréstimo, e liberação ainda depende da definição das regras de governança, da estrutura financeira e das condições da operação

TFFF: Iniciativa prevê pagamentos pela conservação e recuperação das florestas e determina que ao menos 20% dos recursos nacionais sejam destinados a povos indígenas e comunidades tradicionais (Leandro Fonseca /Exame)

TFFF: Iniciativa prevê pagamentos pela conservação e recuperação das florestas e determina que ao menos 20% dos recursos nacionais sejam destinados a povos indígenas e comunidades tradicionais (Leandro Fonseca /Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11h22.

Última atualização em 4 de setembro de 2026 às 11h25.

Priorizar nos meus resultados Google

O Reino Unido anunciou a intenção de investir 400 milhões de libras no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), mecanismo lançado pelo Brasil durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em novembro do ano passado, em Belém.

O dinheiro, no entanto, não será uma doação. O governo britânico pretende fazer o aporte na forma de empréstimo, em uma operação que ainda depende da conclusão da estrutura de governança e das regras operacionais do fundo, além de processos de análise e outras condições estabelecidas pelo país.

A decisão reflete uma mudança na estratégia britânica para o financiamento climático. Segundo o governo do Reino Unido, a escolha pelo empréstimo busca aumentar o volume de recursos disponíveis para iniciativas climáticas sem ampliar os custos para os contribuintes. A nova abordagem prevê que o país passe a atuar mais como investidor do que como doador.

US$ 7,2 bilhões ao TFFF

O compromisso, portanto, ainda não significa que os £ 400 milhões estejam garantidos ao TFFF. A operação está condicionada à definição de aspectos como o tamanho final do fundo, os mecanismos de crédito, a estrutura financeira e os termos do empréstimo. O Reino Unido também pretende participar dos mecanismos de supervisão da iniciativa.

Com o recente aporte, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre chega a US$ 7,2 bilhões em investimentos. Só restam US$ 2,8 bilhões para atingir a base de US$ 10 bilhões necessária para que o mecanismo comece a operar.

Além do Reino Unido, outros países já se comprometeram a apoiar o fundo, como Noruega (com investimentos de US$ 3 bilhões ao longo de dez anos), o próprio Brasil (com aporte de US$ 1 bilhão) e Indonésia, que não apresentou valores, mas sugeriu investir o mesmo que o Brasil.

Os Países Baixos se comprometeram a investir 5 milhões de euros, enquanto Portugal indicou o aporte de 1 milhão de euros. A França anunciou também que vai investir 500 milhões de euros, distribuídos até 2030.

Como funciona o TFFF

O TFFF foi estruturado para remunerar países que recuperem e mantenham suas florestas em pé. Para receber os pagamentos, os participantes terão de comprovar níveis de desmatamento inferiores a limites previamente definidos.

A verificação será feita por meio de imagens de satélite. Assim, os recursos são liberados depois da comprovação dos resultados de conservação, e não apenas a partir de compromissos assumidos pelos governos.

Do lado dos investidores, o modelo prevê a emissão de títulos pelo fundo, com pagamento de juros fixos e estáveis. É nessa estrutura que se insere a intenção britânica de participar do mecanismo por meio de um empréstimo.

Outra regra prevista pelo TFFF envolve a distribuição dos recursos dentro dos países participantes. Pelo menos 20% dos pagamentos nacionais deverão ser destinados a populações indígenas, povos e comunidades tradicionais, grupos que atuam diretamente na proteção das florestas.

Para Mauricio Voivodic, diretor-executivo do WWF-Brasil, a entrada do Reino Unido pode contribuir para ampliar a iniciativa e atrair outros participantes.

“É muito significativo ver o Reino Unido se somar ao TFFF neste momento decisivo. Este compromisso reforça uma mudança necessária na forma como o mundo reconhece e financia a conservação das florestas tropicais: valorizando quem as protege e garantindo recursos de longo prazo para que essa proteção seja efetiva”, afirmou.

Voivodic também disse esperar que o movimento britânico seja acompanhado por outros países. “Esperamos que o compromisso do Reino Unido seja um estímulo para que outros países avancem também e ajudem a levar essa solução à escala que a crise exige.”

Acompanhe tudo sobre:FlorestasAmazôniaReino Unido
Próximo

Mais de ESG

Animale amplia moda circular para todas as lojas após arrecadar 750 mil peças

Ambev cria instituto para ampliar rede de empresas em torno da inclusão produtiva

Super El Niño em 2026 coloca à prova a preparação do Brasil para eventos extremos

Eucatex incorpora risco climático à estratégia e investe R$ 410 milhões

Mais na Exame

Brasil

Risco de tornado em SP: veja regiões afetadas e onde as aulas foram suspensas

Mercados

Combustível nos EUA está mais caro do que nunca. Por que isso acende alerta no Brasil?

Casual

O tênis inspirado nos anos 2000 que promete ser o mais popular do ano

Economia

IPCA tem deflação de 0,32% em agosto; veja o que ficou mais barato