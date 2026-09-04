AGI não é ChatGPT: entenda o que é inteligência artificial geral

Perguntar a um chatbot sobre um assunto, pedir que ele escreva um texto ou analisar um arquivo pode dar a impressão de que a inteligência artificial já chegou ao nível de uma inteligência humana.

A comparação, porém, esconde uma questão central no debate tecnológico: até onde vai a capacidade desses sistemas e o que seria necessário para ultrapassá-la?

É nesse contexto que aparece a sigla AGI, de Artificial General Intelligence, ou inteligência artificial geral. O termo é usado para descrever uma categoria hipotética de IA capaz de lidar com diferentes tipos de problemas com um grau de flexibilidade próximo ao da inteligência humana.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

O que é uma AGI?

Uma AGI seria capaz de aprender e aplicar conhecimentos em diferentes áreas, sem precisar ser desenvolvida especificamente para cada tarefa.

A ideia envolve uma inteligência com capacidade de raciocinar, resolver problemas, aprender com experiências e adaptar estratégias diante de situações novas.

Um sistema desse tipo poderia, por exemplo, aprender uma atividade desconhecida a partir de instruções, identificar os erros cometidos durante o processo e modificar sua abordagem para obter um resultado melhor.

A capacidade de transferir conhecimentos entre contextos também é considerada importante. Por isso, a definição está relacionada menos a uma lista específica de tarefas e mais à generalidade da inteligência.

Por que o ChatGPT não é considerado uma AGI?

O ChatGPT consegue realizar uma grande variedade de atividades, como escrever, resumir informações, programar e analisar conteúdos. Ainda assim, executar muitas tarefas diferentes não é suficiente, por si só, para caracterizar uma AGI.

Modelos atuais apresentam limitações relacionadas à autonomia, ao aprendizado contínuo e à capacidade de lidar de maneira confiável com situações completamente novas.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Eles também podem cometer erros factuais, interpretar uma instrução de forma equivocada ou produzir uma resposta convincente sem que ela esteja correta. A amplitude de funções, portanto, não determina sozinha o grau de generalidade de uma inteligência artificial.

O que uma AGI precisaria ser capaz de fazer?

Não existe uma lista universal de requisitos, mas alguns atributos aparecem com frequência nas discussões sobre o conceito. Entre eles estão raciocínio, aprendizagem, adaptação, resolução de problemas e transferência de conhecimento.

A capacidade de aprender com poucas informações também é relevante.

Um sistema que precise ser treinado especificamente para cada nova atividade teria uma atuação diferente daquela esperada de uma inteligência geral.

Outro ponto envolve autonomia. Dependendo da definição adotada, uma AGI poderia estabelecer estratégias para alcançar objetivos, acompanhar os resultados e ajustar suas ações conforme as circunstâncias mudassem.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Por que ninguém sabe exatamente quando ela chegará?

Pesquisadores, empresas de tecnologia e especialistas não utilizam necessariamente os mesmos critérios para determinar quando um sistema atingiria esse estágio. Além disso, não existe um teste universal capaz de indicar que uma IA se tornou uma inteligência geral.

Uma ferramenta pode superar humanos em determinadas tarefas e ainda apresentar dificuldades em outras consideradas simples.

Por isso, previsões sobre quando uma AGI será desenvolvida variam bastante. Há pesquisadores que consideram possível alcançar avanços importantes nos próximos anos, enquanto outros questionam se os métodos atuais serão suficientes para chegar a uma inteligência realmente geral.

Até lá, o termo continua descrevendo um objetivo e um campo de pesquisa, e não uma tecnologia já disponível. ChatGPT, Gemini, Claude e outras ferramentas atuais podem executar tarefas cada vez mais sofisticadas, mas isso não significa que exista consenso científico de que alguma delas tenha alcançado a inteligência artificial geral.