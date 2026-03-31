Alibaba lança chip de IA e acirra disputa global por liderança tecnológica

A corrida global por protagonismo em inteligência artificial ganhou um novo capítulo com o anúncio do Alibaba. A gigante chinesa apresentou o XuanTie C950, um chip de última geração que, segundo a empresa, é o mais potente do mundo dentro da arquitetura RISC-V.

O movimento reforça a estratégia de independência tecnológica e posiciona a companhia no centro da disputa por infraestrutura de IA — um dos ativos mais críticos da nova economia digital.

O chip que promete redefinir performance em IA

O XuanTie C950 é um processador de 5 nanômetros, com frequência de 3,2 GHz, desenvolvido para aplicações de alto desempenho em nuvem e inteligência artificial. De acordo com o Alibaba, o chip entrega desempenho até três vezes superior ao seu antecessor, o C920.

A arquitetura escolhida também chama atenção. Baseado no padrão RISC-V, de código aberto, o chip permite maior flexibilidade no desenvolvimento e personalização de instruções — um diferencial importante para cargas de trabalho em IA.

Essa característica elimina ou reduz custos com licenciamento e acelera a inovação em aplicações mais complexas, especialmente no desenvolvimento de agentes de IA.

Estratégia mira autonomia e escala em IA

O lançamento não é isolado. Ele faz parte de um plano mais amplo do Alibaba para fortalecer sua atuação em inteligência artificial por meio de infraestrutura própria.

A companhia vem acelerando o desenvolvimento de semicondutores com a divisão T-Head, responsável por diferentes linhas de chips. Enquanto a série Zhenwu 810E é voltada para treinamento e inferência de modelos, a linha XuanTie foca em computação de alto desempenho e aplicações em nuvem.

IA agêntica entra no radar das big techs

O anúncio também está diretamente ligado ao avanço da chamada IA agêntica — sistemas capazes de executar tarefas de forma autônoma, com menor intervenção humana.

Recentemente, o Alibaba lançou a plataforma Wukong, voltada para fluxos de trabalho baseados nesses agentes inteligentes. A infraestrutura de chips próprios é vista como essencial para sustentar esse novo modelo.

Ou seja, quanto mais sofisticados os sistemas de IA, maior a demanda por processamento eficiente e escalável.

Disputa global por chips se intensifica

O movimento do Alibaba acontece em um contexto de crescente pressão sobre a cadeia global de semicondutores. A demanda por chips voltados à inteligência artificial deve superar a oferta até o fim da década, segundo projeções de mercado.

Empresas como Nvidia, Google e outras gigantes já investem fortemente no desenvolvimento de hardware próprio. Agora, o Alibaba reforça a presença chinesa nesse cenário, ampliando a competição tecnológica.