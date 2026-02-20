Qwen-3.5: o novo movimento da Alibaba que pressiona o ChatGPT — sendo mais rápido e barato

A corrida global por inteligência artificial entrou em uma nova fase — e ela não acontece apenas no Vale do Silício. Para líderes de tecnologia, executivos e profissionais que acompanham a transformação digital como vantagem competitiva, o anúncio mais recente vem da China.

A Alibaba apresentou o Qwen-3.5, nova geração de seus modelos de IA, reforçando a escalada competitiva no mercado asiático. O movimento ocorre poucos dias após rivais como ByteDance e Zhipu AI também lançarem sistemas atualizados com foco em capacidades de agentes autônomos. As informações foram retiradas de Inc.

Dois modelos, duas estratégias

A Alibaba lançou duas versões do Qwen-3.5. A primeira é um modelo open-weight, que pode ser baixado e executado localmente em servidores corporativos ou até em computadores próprios. Isso permite que empresas personalizem o sistema, treinem o modelo com seus próprios dados e mantenham maior controle sobre privacidade.

A segunda versão, Qwen-3.5-Plus, é hospedada na nuvem, dentro da plataforma Model Studio da Alibaba. Nesse formato, o usuário acessa a tecnologia sem precisar gerenciar infraestrutura.

A estratégia combina flexibilidade técnica com escalabilidade — algo que interessa diretamente a empresas que buscam integrar IA aos seus processos internos.

Multimodalidade nativa e expansão linguística

O Qwen-3.5 foi projetado com capacidades multimodais nativas, ou seja, consegue processar texto, imagem e vídeo dentro do mesmo modelo sem necessidade de ferramentas separadas.

Outro avanço é o suporte ampliado para 201 idiomas e dialetos, contra 82 na versão anterior.

Em um mercado globalizado, essa expansão é estratégica: amplia adoção internacional e posiciona o modelo para competir com plataformas ocidentais.

Como o Qwen-3.5 se posiciona frente ao ChatGPT?

Embora a reportagem não apresente comparações diretas de desempenho, o lançamento reforça que a corrida global por IA está cada vez mais fragmentada — com múltiplos polos de inovação.

Enquanto empresas americanas consolidam liderança com modelos avançados e integração empresarial, gigantes chinesas apostam em ciclos rápidos de atualização, abertura de pesos e foco em custo-benefício.

