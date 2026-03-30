Por que a OpenAI desistiu do Sora, seu projeto mais ambicioso de IA

Sora segue exclusivo para iOS (Getty Images). (Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de março de 2026 às 17h31.
A OpenAI decidiu encerrar o Sora, ferramenta de geração de vídeos por inteligência artificial que chegou a ser apresentada como “o motor de imaginação mais poderoso já construído”.
O movimento, após apenas seis meses de operação, expõe um ponto sensível na corrida da IA: nem toda inovação tecnológica se sustenta como produto.
O encerramento do Sora foi resultado de uma combinação de fatores — técnicos, econômicos e comportamentais.
De um lado, a OpenAI enfrentou uma queda relevante no uso. Apesar de atingir mais de 1 milhão de usuários ativos diários logo após o lançamento, segundo dados da Similarweb, o interesse diminuiu rapidamente. Os downloads caíram cerca de 70% desde o pico inicial, enquanto a base ativa recuou 34%.Se você trabalha com marketing, finanças, RH ou produto, isso é para você. Assista essa aula
De outro, a empresa subestimou o comportamento do usuário. A proposta de criar vídeos altamente realistas a partir de texto não se traduziu em engajamento sustentado. Diferentemente dos conteúdos orgânicos das redes sociais, vídeos gerados por IA perderam apelo justamente por não carregarem experiências reais.
Outro fator crítico foi o uso indevido da tecnologia. Em poucas semanas, usuários passaram a contornar restrições da plataforma para criar conteúdos sensíveis e controversos, incluindo simulações de violência e representações inadequadas de figuras públicas.
A OpenAI chegou a limitar o uso de imagens de personalidades após a geração de conteúdos considerados desrespeitosos, como representações de Martin Luther King Jr.
O fim do Sora também reflete uma reorientação estratégica da OpenAI. A empresa tem priorizado produtos com maior potencial de monetização e aplicação prática, como o ChatGPT voltado ao ambiente corporativo e ferramentas de programação, como o Codex.
Internamente, a orientação é reduzir distrações com projetos paralelos e concentrar esforços em soluções com impacto direto em receita e produtividade.
A decisão ocorre em um momento de pressão competitiva, com empresas como Google e Anthropic avançando rapidamente no desenvolvimento de novas soluções de IA.