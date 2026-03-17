Mistral Small 4 aproxima startup francesa de modelos de IA com múltiplas funcionalidades

A startup Mistral anunciou o modelo Mistral Small 4, com foco em "unificar" as possibilidades permitidas por outros modelos da companhia francesa em uma única ferramenta apoiada pela Nvidia. Assim, a inteligência artificial atua como um agente multifuncional que une e aprimora o que já era promovido pelos modelos Magistral e Devstral à capacidade de instrução do Small.

Segundo a empresa, o modelo foi desenhado para desenvolvedores, empresas que querem aplicar IA em tarefas cotidianas e pesquisadores em busca de uma ferramenta capaz de executar ações mais complexas. A Mistral afirma ainda que se trata de uma solução de código aberto, com margem para personalização e adaptação a diferentes usos.

Em relação às versões anteriores, a companhia afirma que o Small 4 entrega ganho de desempenho. O modelo reduz em 40% o tempo necessário para concluir uma solicitação e suporta até três vezes mais pedidos por segundo em comparação com o Small 3.

A empresa informa que o Small 4 tem 119 bilhões de parâmetros totais e 6 bilhões de parâmetros ativos por token, além de janela de contexto voltada a conversas longas, análise de arquivos extensos e processamento de imagens. Também será possível escolher entre respostas mais rápidas ou um modo com raciocínio avançado, mais demorado. O acesso foi liberado em ferramentas como vLLM, llama.cpp, SGLang e Transformers, bibliotecas e plataformas usadas para executar modelos de IA.

Mistral foca em expansão com venda de serviços

Para o mercado corporativo, a Mistral recomenda que o modelo rode em máquinas com GPUs, processadores gráficos, de maior potência da Nvidia, como HGX H100, HGX H200 e DGX B200. A empresa tenta destacar o apelo comercial do produto ao afirmar que profissionais podem testar protótipos gratuitamente a partir de computadores equipados com hardware da Nvidia.

O lançamento ocorre num momento em que a startup busca ampliar sua presença fora da França com a venda de serviços e licenças de IA. Em dezembro de 2025, a empresa fechou parceria com o banco britânico HSBC para oferecer modelos generativos em tarefas como análise financeira e tradução de documentos legais.

A Mistral afirma hoje que 60% de sua receita vem da Europa, região que concentra parte relevante de sua estratégia de crescimento. Entre os clientes frequentes, a companhia cita governos de França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia e Estônia. A trajetória ajuda a explicar o esforço da startup para se apresentar simultaneamente como fornecedora de tecnologia aberta e como empresa de infraestrutura de IA voltada ao setor público e corporativo.