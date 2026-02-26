Inteligência Artificial

Accenture fecha acordo com francesa Mistral AI para adotar serviços de IA no corporativo

Empresa francesa que tenta expandir clientes fechou acordo de vários anos com Accenture para oferecer modelos de IA generativa a funcionários

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16h11.

A startup francesa Mistral AI fechou um acordo com a Accenture para tornar a gigante de consultoria seu maior cliente. Sediada em Paris, a empresa avaliada em  €12 bilhões (US$14,3 bilhões)  disponibilizará produtos como Mistral AI Studio para todos os funcionários globais da Accenture.

A compra dos serviços vem de uma tentativa da Accenture de automatizar tarefas consideradas repetitivas na rotina de trabalho e incentivar funcionários a aderirem ao uso de IA no dia a dia. Buscando maior participação no mercado crescente, a consultoria também firmou uma parceria com a Anthropic, dona do Claude Code, para treinar mais de 300 mil funcionários no ecossistema do Claude.

Julie Sweet, CEO da Accenture, disse em nota que o acordo de vários anos "ajudará nossos clientes a acelerar a transição da experimentação da IA para o seu uso como catalisador da reinvenção em toda a empresa." A fabricante de chips ASML Holding também faz parte do atual grupo de clientes da Mistral: a multinacional holandesa investiu US$ 1,5 bilhão na startup em troca de 11% em ações de participação no lucro.

Expansão para além da Europa

A Mistral tem apostado em venda de serviços para expandir sua atuação para além do território francês. Em dezembro de 2025, a startup fechou uma parceria com o banco do Reino Unido HSBC e ofereceu seus modelos generativos para processos como análises de finanças e tradução de documentos legais.

Atualmente, a empresa diz que 60% da receita vem do uso das ferramentas de IA na Europa. Governos da França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia e Estônia estão entre os consumidores frequentes da startup que chegou a ser financeiramente apoiada por Emmanuel Macron no início.

