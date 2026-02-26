Accenture fecha acordo com francesa Mistral AI para adotar serviços de IA no corporativo

A startup francesa Mistral AI fechou um acordo com a Accenture para tornar a gigante de consultoria seu maior cliente. Sediada em Paris, a empresa avaliada em €12 bilhões (US$14,3 bilhões) disponibilizará produtos como Mistral AI Studio para todos os funcionários globais da Accenture.

A compra dos serviços vem de uma tentativa da Accenture de automatizar tarefas consideradas repetitivas na rotina de trabalho e incentivar funcionários a aderirem ao uso de IA no dia a dia. Buscando maior participação no mercado crescente, a consultoria também firmou uma parceria com a Anthropic, dona do Claude Code, para treinar mais de 300 mil funcionários no ecossistema do Claude.

Julie Sweet, CEO da Accenture, disse em nota que o acordo de vários anos "ajudará nossos clientes a acelerar a transição da experimentação da IA para o seu uso como catalisador da reinvenção em toda a empresa." A fabricante de chips ASML Holding também faz parte do atual grupo de clientes da Mistral: a multinacional holandesa investiu US$ 1,5 bilhão na startup em troca de 11% em ações de participação no lucro.

Expansão para além da Europa

A Mistral tem apostado em venda de serviços para expandir sua atuação para além do território francês. Em dezembro de 2025, a startup fechou uma parceria com o banco do Reino Unido HSBC e ofereceu seus modelos generativos para processos como análises de finanças e tradução de documentos legais.

Atualmente, a empresa diz que 60% da receita vem do uso das ferramentas de IA na Europa. Governos da França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia e Estônia estão entre os consumidores frequentes da startup que chegou a ser financeiramente apoiada por Emmanuel Macron no início.