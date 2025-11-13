Microsoft usará parceria com OpenAI para desenvolver chips de IA próprios

A OpenAI não está apenas fechando acordos superiores a US$ 1 trilhão para acessar chips e infraestrutura de inteligência artificial, mas também selou recentemente uma parceria com a fabricante de semicondutores Broadcom para desenvolver versões personalizadas de chips para IA, com planos de iniciar a implementação já em 2026.

Nesta semana, durante uma entrevista ao podcaster Dwarkesh Patel, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, revelou que a empresa planeja utilizar o acesso ao trabalho da OpenAI no desenvolvimento de semicondutores personalizados para fortalecer sua própria iniciativa de chips.

“À medida que eles inovam, até mesmo no nível do sistema, nós temos acesso a tudo isso”, afirmou Nadella. Inicialmente, a Microsoft deve implementar as tecnologias desenvolvidas pela OpenAI, mas, com o tempo, a empresa planeja estender essas inovações para seus próprios projetos de chips.

Sob o recente acordo de reestruturação da OpenAI, a parceria entre as duas gigantes da tecnologia foi revisada, concedendo à Microsoft acesso aos modelos da criadora do ChatGPT até 2032 e à pesquisa até 2030. Este acordo, no entanto, não inclui direitos de propriedade intelectual da OpenAI relacionados a hardware para consumidores.

Como a OpenAI está trabalhando em colaboração com a Broadcom no design de chips e hardware de rede personalizados, isso permitirá à Microsoft aproveitar essas inovações para seus próprios chips.

Desenvolvimento interno de chips

Embora a Microsoft já tenha tentado desenvolver chips internos, os resultados não foram tão bem-sucedidos quanto os de seus concorrentes no setor de computação em nuvem, como o Google ou a Amazon.

No entanto, com o acesso às tecnologias da OpenAI, a Microsoft acredita que pode superar esses desafios e avançar na criação de soluções mais eficientes para suas necessidades de IA.

Com os direitos de propriedade intelectual bem definidos, Nadella destaca que a empresa trabalhará tanto com os designs da OpenAI quanto com sua própria equipe, estabelecendo um caminho claro para a construção de chips que atendam às demandas específicas de seus serviços e clientes.