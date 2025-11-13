Inteligência Artificial

Microsoft usará parceria com OpenAI para desenvolver chips de IA próprios

CEO Satya Nadella revela que o acesso à tecnologia da OpenAI, que desenvolve chips com a Broadcom, ajudará a Microsoft a avançar na criação de soluções personalizadas para inteligência artificial

Satya Nadella: CEO da Microsoft (Lucas Jackson/Reuters)

Satya Nadella: CEO da Microsoft (Lucas Jackson/Reuters)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11h59.

A OpenAI não está apenas fechando acordos superiores a US$ 1 trilhão para acessar chips e infraestrutura de inteligência artificial, mas também selou recentemente uma parceria com a fabricante de semicondutores Broadcom para desenvolver versões personalizadas de chips para IA, com planos de iniciar a implementação já em 2026.

Nesta semana, durante uma entrevista ao podcaster Dwarkesh Patel, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, revelou que a empresa planeja utilizar o acesso ao trabalho da OpenAI no desenvolvimento de semicondutores personalizados para fortalecer sua própria iniciativa de chips.

“À medida que eles inovam, até mesmo no nível do sistema, nós temos acesso a tudo isso”, afirmou Nadella. Inicialmente, a Microsoft deve implementar as tecnologias desenvolvidas pela OpenAI, mas, com o tempo, a empresa planeja estender essas inovações para seus próprios projetos de chips.

Sob o recente acordo de reestruturação da OpenAI, a parceria entre as duas gigantes da tecnologia foi revisada, concedendo à Microsoft acesso aos modelos da criadora do ChatGPT até 2032 e à pesquisa até 2030. Este acordo, no entanto, não inclui direitos de propriedade intelectual da OpenAI relacionados a hardware para consumidores.

Como a OpenAI está trabalhando em colaboração com a Broadcom no design de chips e hardware de rede personalizados, isso permitirá à Microsoft aproveitar essas inovações para seus próprios chips.

Desenvolvimento interno de chips

Embora a Microsoft já tenha tentado desenvolver chips internos, os resultados não foram tão bem-sucedidos quanto os de seus concorrentes no setor de computação em nuvem, como o Google ou a Amazon.

No entanto, com o acesso às tecnologias da OpenAI, a Microsoft acredita que pode superar esses desafios e avançar na criação de soluções mais eficientes para suas necessidades de IA.

Com os direitos de propriedade intelectual bem definidos, Nadella destaca que a empresa trabalhará tanto com os designs da OpenAI quanto com sua própria equipe, estabelecendo um caminho claro para a construção de chips que atendam às demandas específicas de seus serviços e clientes.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialChatGPTOpenAIMicrosoftSatya NadellaChips

Mais de Inteligência Artificial

Baidu anuncia novos chips de IA para impulsionar autossuficiência da China

Alibaba planeja reformular app de IA para ser mais parecido com o ChatGPT

AMD projeta crescimento de 35% ao ano com chips de IA para data centers

Corrida bilionária da IA: Anthropic investe US$ 50 bi em data centers nos EUA

Mais na Exame

Mundo

173 voos são cancelados por greve de pilotos da Latam no Chile

Ciência

Mitos e verdades sobre o sono comprovados pela ciência

Pop

Como o Caso Eloá levou à resolução de um crime da década de 1990

Esporte

Corredores que dormem mal têm 68% de probabilidade de se lesionar