Microsoft usará parceria com OpenAI para desenvolver chips de IA próprios

Satya Nadella: CEO da Microsoft (Lucas Jackson/Reuters)
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11h59.
A OpenAI não está apenas fechando acordos superiores a US$ 1 trilhão para acessar chips e infraestrutura de inteligência artificial, mas também selou recentemente uma parceria com a fabricante de semicondutores Broadcom para desenvolver versões personalizadas de chips para IA, com planos de iniciar a implementação já em 2026.
Nesta semana, durante uma entrevista ao podcaster Dwarkesh Patel, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, revelou que a empresa planeja utilizar o acesso ao trabalho da OpenAI no desenvolvimento de semicondutores personalizados para fortalecer sua própria iniciativa de chips.“À medida que eles inovam, até mesmo no nível do sistema, nós temos acesso a tudo isso”, afirmou Nadella. Inicialmente, a Microsoft deve implementar as tecnologias desenvolvidas pela OpenAI, mas, com o tempo, a empresa planeja estender essas inovações para seus próprios projetos de chips.
Sob o recente acordo de reestruturação da OpenAI, a parceria entre as duas gigantes da tecnologia foi revisada, concedendo à Microsoft acesso aos modelos da criadora do ChatGPT até 2032 e à pesquisa até 2030. Este acordo, no entanto, não inclui direitos de propriedade intelectual da OpenAI relacionados a hardware para consumidores.
Como a OpenAI está trabalhando em colaboração com a Broadcom no design de chips e hardware de rede personalizados, isso permitirá à Microsoft aproveitar essas inovações para seus próprios chips.
Embora a Microsoft já tenha tentado desenvolver chips internos, os resultados não foram tão bem-sucedidos quanto os de seus concorrentes no setor de computação em nuvem, como o Google ou a Amazon.
No entanto, com o acesso às tecnologias da OpenAI, a Microsoft acredita que pode superar esses desafios e avançar na criação de soluções mais eficientes para suas necessidades de IA.
Com os direitos de propriedade intelectual bem definidos, Nadella destaca que a empresa trabalhará tanto com os designs da OpenAI quanto com sua própria equipe, estabelecendo um caminho claro para a construção de chips que atendam às demandas específicas de seus serviços e clientes.