Microsoft lança Recall, recurso que registra atividades no Windows 11 e permite "voltar no tempo"

Após meses de expectativa, a Microsoft iniciou a liberação do Recall, um dos novos recursos de inteligência artificial para computadores com o Windows 11 ou Copilot+ .

Inicialmente previsto para junho de 2024, o recurso foi adiado pela companhia para reforçar a arquitetura de segurança e privacidade.

Descrito pela empresa como uma "memória digital", o Recall registra capturas de tela do que é exibido no dispositivo, permitindo que o usuário “volte no tempo” para encontrar aplicativos, documentos, imagens ou páginas da web visitadas anteriormente. A tecnologia promete facilitar a busca por conteúdos passados, sem depender da memória do usuário.

Segundo a Microsoft, o controle sobre o que é capturado ficará a cargo do usuário, com ajustes específicos de privacidade. A companhia também afirma que os dados processados pelo Recall permanecem localmente no computador, sem serem enviados para a nuvem ou compartilhados.

Para empresas, administradores de TI poderão configurar bloqueios de uso via Microsoft Intune, plataforma de gerenciamento de dispositivos da companhia. Futuramente, filtros centralizados permitirão barrar a coleta de dados em determinados aplicativos e sites.

O Recall integra a estratégia dos PCs Copilot+, nova categoria de dispositivos com IA embarcada e componentes dedicados para executar tarefas locais, sem necessidade de servidores externos.

Atualização traz ainda novos recursos de produtividade

Além do Recall, a atualização de maio trará duas outras ferramentas: o Click to Do e a Pesquisa do Windows Aprimorada. O primeiro cria atalhos contextuais para ações rápidas, como resumir, reescrever ou copiar textos diretamente da tela.

Já a pesquisa aprimorada permitirá localizar arquivos e informações usando descrições livres feitas pelo próprio usuário, sem necessidade de palavras-chave específicas.

Com o lançamento, a Microsoft reforça sua aposta em integrar IA de forma nativa aos dispositivos, movimento que acompanha uma tendência crescente no setor de tecnologia em 2024.