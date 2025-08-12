Microsoft lança Copilot 3D, ferramenta gratuita para gerar modelos tridimensionais de imagens 2D

Enquanto atualizava o Copilot com o novo modelo GPT-5, da OpenAI, a Microsoft também lançou discretamente o Copilot 3D, uma funcionalidade gratuita que permite transformar imagens 2D em versões tridimensionais. Esses modelos podem ser utilizados em diversas áreas, como criação de jogos, animações, impressão 3D, realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e muito mais.

Para utilizar o Copilot 3D, é necessário apenas uma versão 2D de boa qualidade. A Microsoft recomenda o uso de imagens com fundo limpo ou uma separação clara entre o objeto e o fundo. Durante os testes realizados pela The Verge, imagens bem iluminadas e com uma boa sensação de profundidade ajudaram a inteligência artificial na conversão de forma mais precisa.

Nos testes iniciais, a ferramenta da Microsoft apresentou dificuldades para gerar modelos precisos de animais ou humanos. Um exemplo curioso foi quando o Copilot 3D tentou "adivinhar" a anatomia de um cachorro, gerando resultados confusos.

No entanto, ela se saiu muito melhor ao converter objetos 2D em 3D. Experimentos com itens de sites de lojas de departamento, como bolas de praia, guarda-chuvas e bancos de madeira, geraram bons resultados. As versões tridimensionais criadas pela ferramenta podem ser facilmente usadas em aplicativos de realidade aumentada.

Além disso, durante os testes, a ferramenta recusou a conversão de imagens de celebridades, como o CEO da Apple, Tim Cook, ou a cantora Taylor Swift, exibindo uma mensagem de erro dizendo “não é possível gerar conteúdo”.

A Microsoft reforça que os usuários devem utilizar apenas imagens originais das quais possuam os direitos de uso, proibindo o uso de fotos de indivíduos sem consentimento ou de materiais protegidos por direitos autorais. Embora a ferramenta tenha recusado gerar versões 3D de figuras públicas, foi possível criar um modelo tridimensional do próprio rosto. No entanto, o resultado foi insatisfatório.

Como usar o Copilot 3D?

Atualmente, o Copilot 3D faz parte do Copilot Labs, um recurso de pré-visualização disponível para um grupo restrito de usuários. No entanto, não é necessário ser assinante do Copilot Pro para acessar a ferramenta. Ela está aberta globalmente a todos na versão web da IA da Microsoft.

As imagens utilizadas no Copilot 3D devem ter no máximo 10MB e ser no formato JPG ou PNG. Após a conversão, os modelos são armazenados por 28 dias na seção de criações. Os usuários podem baixá-los no formato GLB, compatível com visualizadores 3D, ferramentas de design e motores de jogos. Também é possível converter o arquivo para SLT, permitindo importar a criação para programas como o Blender ou utilizá-lo na impressão 3D.

A Microsoft alerta também que a tentativa de criar modelos 3D de conteúdo ilegal ou que viole as normas do Copilot pode resultar em restrições ou suspensão da conta do usuário.