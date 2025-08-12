Elon Musk ameaça processar a Apple. E o motivo é o ChatGPT

O bilionário Elon Musk ameaçou processar a gigante de tecnologia Apple por suposta violação de leis antitruste relacionada ao posicionamento dos aplicativos de inteligência artificial nos rankings da loja virtual App Store. Ele alega que a empresa estaria favorecendo o ChatGPT, da OpenAI, em detrimento do aplicativo da sua startup xAI.

“Apple está agindo de forma a tornar impossível que qualquer empresa de IA além da OpenAI alcance o primeiro lugar na App Store, o que é uma violação antitruste inequívoca. A xAI tomará ação legal imediata”, escreveu Musk em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), da qual é dono.

Em outro post, Musk questionou a ausência dos aplicativos de suas empresas na seção de "indispensáveis" da App Store, destacando que o X é o principal aplicativo de notícias do mundo e que o Grok ocupa a quinta posição geral. “Vocês estão fazendo política?”, provocou.

Posição da Apple

A Apple tem parceria com a OpenAI desde o ano passado para integrar o ChatGPT a dispositivos como iPhone, iPad e computadores Mac.

Na época, Musk afirmou que, se a Apple integrasse o ChatGPT ao sistema operacional, proibiria dispositivos da marca em suas empresas, classificando a medida como uma “violação de segurança inaceitável”.

O Grok ultrapassou recentemente o Google e se tornou o quinto aplicativo gratuito mais baixado na App Store dos EUA.

Segundo a CNBC, o ChatGPT ocupa o primeiro lugar nessa lista e é o único chatbot de IA na seção de apps indispensáveis, que também traz link para baixar o novo modelo ChatGPT-5, lançado pela OpenAI na última quinta-feira.

Disputa com a OpenAI

Musk mantém uma disputa pública com a OpenAI, que cofundou em 2015 e deixou em 2018. Atualmente, ele processa a startup apoiada pela Microsoft e seu CEO, Sam Altman, alegando que a empresa abandonou a missão original de desenvolver IA “em benefício da humanidade como um todo”.

Em resposta às ameaças contra a Apple, Altman afirmou no X: “Essa é uma alegação notável, dado o que já ouvi sobre o que Elon faz para manipular o X em benefício próprio, de suas empresas, e para prejudicar concorrentes e pessoas de quem não gosta”.

A Apple já enfrenta outras contestações por supostas práticas anticompetitivas. No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA processou a companhia, acusando-a de manter um monopólio do ecossistema do iPhone.

Em junho, a Justiça rejeitou um pedido emergencial da Apple para adiar mudanças na App Store. A decisão mantida proíbe a empresa de cobrar comissão sobre links de pagamento inseridos nos aplicativos e de impor regras sobre o formato visual desses links.