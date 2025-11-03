Microsoft anuncia investimento de US$ 15 bi em IA nos Emirados Árabes

A Microsoft anunciou que vai investir mais de US$ 15,2 bilhões nos Emirados Árabes Unidos até o fim de 2029.

Segundo a Reuters, o montante é um esforço para expandir a infraestrutura da empresa em inteligência artificial e serviços de computação em nuvem na região.

A companhia conseguiu, de acordo com a agência, uma autorização do governo Trump para exportar chips avançados da Nvidia.

Brad Smith, presidente da Microsoft, afirmou que a maior parte dos recursos será voltada à expansão dos data centers de IA em todo o país.

"Nosso foco não é apenas expandir nossos negócios, mas também contribuir para a economia local. Isso envolve a combinação de três fatores essenciais — tecnologia, talento e confiança", afirmou Smith em um comunicado no blog da Microsoft.

A Microsoft já havia investido US$ 1,5 bilhão no ano passado para adquirir uma participação minoritária na G42, empresa de IA sediada em Abu Dhabi. O acordo deu à companhia americana um assento no conselho da G42, atualmente ocupado por Smith.

"Nós acreditamos em avançar com rapidez, mas com os pés no chão e sendo transparentes sobre os detalhes dos nossos investimentos", disse o presidente.

Autorização para exportar chips da Nvidia

Segundo a Reuters, a Casa Branca aprovou em setembro uma nova rodada de licenças de exportação que permitirá à Microsoft importar para os Emirados o equivalente a 60.400 GPUs Nvidia A100, incluindo os modelos GB300, mais avançados. Essas autorizações vêm após revisões nas regras de segurança tecnológica dos Estados Unidos.

Smith afirmou que os chips ainda não foram enviados, mas devem chegar “em questão de meses” e serão usados nos próprios centros de dados da Microsoft no país.

Em publicação no blog da empresa, o executivo informou ainda que licenças concedidas no ano passado pelo governo Biden já haviam permitido acumular o equivalente a 21.500 chips Nvidia A100, em combinações com os modelos H100 e H200.