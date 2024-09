Meta notificará a partir desta terça os usuários no Brasil sobre uso de IA

A partir desta terça-feira, 3, a Meta começará a notificar usuários do Facebook e do Instagram no Brasil sobre o uso de inteligência artificial (IA) em suas plataformas. A medida vem após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) permitir que a empresa utilize dados pessoais para treinar seus modelos de IA, seguindo recomendações da própria autoridade.

No início de julho, a ANPD havia suspendido preventivamente o uso de dados pessoais pela Meta para treinamento de IA generativa, devido a preocupações sobre possíveis danos graves e irreparáveis aos titulares dos dados. A suspensão foi levantada na última sexta-feira, 30, após a Meta apresentar um recurso, junto com documentação e compromissos assumidos pela empresa.

As notificações, que fazem parte do Plano de Conformidade aprovado, serão exibidas no Facebook e no Instagram, além de serem enviadas por e-mail. Elas têm o objetivo de informar os usuários sobre a expansão das experiências de IA pela Meta. O plano também inclui a atualização do Aviso de Privacidade, permitindo que os usuários manifestem oposição ao uso de seus dados para o treinamento de IA e exerçam esse direito de maneira facilitada.

"A Meta está trabalhando para construir a próxima geração de recursos de IA de maneira segura, responsável e consciente, atendendo às expectativas de privacidade das pessoas", afirmou a empresa em comunicado.