Por que o Instagram decidiu liberar comentários públicos em stories?

O Instagram anunciou a implementação de uma nova funcionalidade que permite aos usuários comentar diretamente nas stories, mudando o formato tradicional que limitava essas interações a mensagens diretas (DMs). Com a novidade, seguidores poderão deixar comentários visíveis apenas para quem postou um stories, mas apenas aqueles que forem seguidos de volta poderão participar da conversa. Além disso, os usuários têm a opção de desativar o recurso. As informações são da Business Insider.

Essa mudança é uma tentativa de reverter uma tendência observada nos últimos anos: o aumento do uso de mensagens privadas e grupos fechados dentro das redes sociais, o que reduziu o tempo gasto pelos usuários no feed aberto e, consequentemente, a exposição aos anúncios exibidos no Instagram.

Estratégia para reter usuários no Stories

As novas regras foram desenvolvidas com o objetivo de capturar a atenção dos usuários por mais tempo no feed de Stories, onde anúncios são exibidos com frequência. O aumento de tempo gasto em DMs tem prejudicado a visibilidade das publicidades, diminuindo o impacto das ferramentas de marketing da Meta, controladora do Instagram.

Ao adicionar a opção de comentários nos Stories, o Instagram espera que as conversas migrem das mensagens privadas para o feed de Stories, aumentando o número de interações visíveis. Como as Stories têm uma duração de 24 horas, os comentários também terão um caráter temporário, o que pode incentivar interações mais espontâneas e menos planejadas.

Impacto para influenciadores e criadores de conteúdo

A nova função já está gerando expectativas positivas entre influenciadores e criadores de conteúdo. Para muitos, a novidade representa uma oportunidade de aumentar o engajamento com seus seguidores de maneira mais pública e interativa, sem precisar recorrer a postagens permanentes no feed.

Alguns influenciadores acreditam que essa mudança poderá transformar o uso do Stories em algo semelhante a uma transmissão ao vivo, promovendo um ambiente mais dinâmico e com mais participação dos seguidores. Isso pode resultar em um aumento do tempo que os usuários passam interagindo com as Stories, o que é vantajoso tanto para criadores de conteúdo quanto para a plataforma.

A nova ferramenta também vem acompanhada de uma alteração no design dos likes em postagens e Reels. Agora, ao curtir um post, o like aparecerá como um coração flutuante ao lado da foto de perfil de quem curtiu. Caso o usuário clique no coração flutuante, ele será redirecionado para uma conversa privada com essa pessoa, criando uma nova possibilidade de interação direta a partir de uma ação simples como o like.