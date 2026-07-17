Por que a OpenAI, do ChatGPT, está vendendo uma bola de basquete de R$ 358?

A OpenAI, dona do ChatGPT, lançou nesta semana seu primeiro item de hardware — um miniteclado de US$ 230 batizado de "central de comando para o trabalho com agentes". Mas o produto que mais chamou a atenção foi outro, bem menos tecnológico: uma bola de basquete do ChatGPT, à venda por US$ 70 (cerca de R$ 358 na cotação atual).

A bola faz parte de uma campanha chamada "Pause. Play. Prompt." ("Pause. Jogue. Comande", na tradução literal.), descrita pela empresa como "um lembrete físico de que a criatividade não vive apenas nas nossas telas".

Na prática, segundo a análise do site TechCrunch, é o jeito da OpenAI de sugerir aos usuários que não passem o dia inteiro programando em suas ferramentas.

Uma loja que nasceu para dentro de casa

O basquete de borracha — mais resistente ao tempo que as bolas de couro das quadras profissionais, como faz questão de detalhar o anúncio — é só uma peça de um catálogo maior.

A OpenAI Supply Co., a loja da empresa, vende desde uma bolsa de US$ 45 até um moletom meio-zíper de US$ 175 com a palavra "research" (pesquisa) escrita em letra cursiva.

A origem da loja explica o tom.

Segundo a própria página da OpenAI, a Supply Co. começou como uma pequena linha de produtos para os funcionários e "quase imediatamente explodiu", com os funcionários desenvolvendo "opiniões preocupantemente fortes" sobre cartas colecionáveis, cadeiras dobráveis azuis e moletons.

A empresa abriu a loja ao público em dezembro de 2025, durante as comemorações de seu aniversário.

O merchandising virou símbolo de status na era da IA

Por trás da brincadeira existe um fenômeno. Os produtos das empresas de IA viraram objeto de desejo e até de especulação. Segundo a Forbes, existe um mercado secundário aquecido para revender itens usados da OpenAI e da rival Anthropic, cujos bonés de "thinking" (pensando) se tornaram símbolos de status na comunidade de tecnologia.

A OpenAI descreve os próprios produtos não como brindes corporativos, mas como uma "materialização da cultura da empresa" e "expressões físicas da energia de pesquisa".

A bola de basquete de US$ 70 — o equivalente, brincou o TechCrunch, a cerca de 56 milhões de tokens de entrada do GPT-5 — é, no fim, menos sobre esporte e mais sobre pertencer a um clube.