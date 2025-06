A Meta está em negociações avançadas para investir mais de US$ 10 bilhões na Scale AI, startup de inteligência artificial especializada em rotulagem de dados, segundo informações da Bloomberg[/grifar]. O valor colocaria a operação como a maior aplicação externa já feita pela dona do Facebook, tradicionalmente voltada ao desenvolvimento interno de suas tecnologias.

Fundada em 2016, a Scale AI fornece dados estruturados essenciais para treinar modelos de machine learning, como os usados pela OpenAI e pela Microsoft, dois de seus principais clientes. A startup tem se beneficiado diretamente do crescimento da IA generativa, um mercado que se expandiu fortemente desde o fim de 2022.

A tecnologia da Scale é considerada estratégica porque melhora a qualidade dos dados usados nos algoritmos, o que impacta diretamente o desempenho dos modelos. Isso torna a empresa uma peça valiosa no ecossistema da inteligência artificial.

Em 2024, em uma rodada com apoio da Meta e da Microsoft, a startup foi avaliada em US$ 14 bilhões. No início de 2025, a empresa iniciou negociações para uma oferta pública de aquisição (tender offer), que poderá elevar seu valor de mercado para US$ 25 bilhões.

Tecnologia para defesa

Fundada em 2016, a Scale AI tem crescido rapidamente, com estimativas de que sua receita irá mais que dobrar em 2025, passando dos US$ 870 milhões do ano passado para US$ 2 bilhões.

Além do possível investimento bilionário, a startup e a Meta possuem interesse compartilhado em tecnologias de defesa. As duas possuem contratos com o governo e o exército dos EUA, e já são parceiras do projeto Defense Llama – uma versão do modelo de IA da Meta para uso militar.

Em busca de fontes diversas e seguras de receita, outras empresas também estão direcionando esforços para o setor militar e governamental dos Estados Unidos. Na semana passada, por exemplo, a Anthropic lançou o Claude Gov, modelos de IA personalizados para clientes da segurança nacional do país.