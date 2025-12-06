Meta anuncia aquisição da Limitless, 'colar' que grava reuniões e usa IA

Dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta anunciou a compra da Limitless, uma startup que cria dispositivos vestíveis com inteligência artificial. O valor da transação não foi divulgado.

A movimentação faz parte do investimento da Meta no segmento de wearables, como os óculos inteligentes feitos em parceria com a Ray-Ban. Com câmera e microfone, são capazes de responder a comandos de voz e reconhecer objetos em tempo real.

Há também o ambicioso Projeto Orion. A promessa é um óculos de realidade aumentada com viseiras holográficas e uma interação ainda mais avançada com IA — e a aquisição da Limitless parece o primeiro passo em direção a esse produto.

"Quando fundamos a Limitless há cinco anos, a inteligência artificial era um sonho distante. Startups de hardware eram consideradas inviáveis ​​financeiramente, e um negócio que combinasse IA e hardware seria considerado absurdo", disse Dan Siroker, CEO da Limitless. "Mas hoje é diferente, e não estamos sozinhos".

Em outubro, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que óculos inteligentes seriam essenciais para o futuro. "Em algum momento, não usar óculos de IA será como tentar viver sem um smartphone hoje. Simplesmente vai limitar o que você conseguir fazer", afirmou.

O criador do Facebook já disse que quer criar uma "superinteligência pessoal", algo que seria como uma extensão natural entre o digital e o físico de quem usa o wearable.

O que é o Limitless?

A Limitless é conhecida pelo Limitless Pendant, um pequeno dispositivo em formato de pêndulo, que pode ser usado no pescoço ou preso à roupa.

O gadget tem a função de gravar conversas e gerar resumos automáticos com o uso de inteligência artificial.

Ele pode ajudar a organizar reuniões, anotações e até mesmo facilitar o dia a dia, tornando a captura de informações muito mais fácil e eficiente.

O dispositivo se conecta à nuvem e oferece dados em tempo real para o usuário, sem precisar de configurações complicadas.

O que acontece a partir de agora?

Segundo a Limitless, o dispositivo não será mais vendido (pelo menos, por enquanto). "Continuaremos oferecendo suporte aos clientes atuais do Pendant por pelo menos mais um ano (...) e o plano ilimitado gratuitamente", escreveu a empresa em nota.

"Para os clientes que desejam continuar usando o Pendant, será necessário concordar com nossa Política de Privacidade e Termos de Serviço atualizados. Independentemente de você optar por continuar usando o Pendant ou não, seus dados permanecerão seguros."